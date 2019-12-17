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Çikolata ve peynir çocuklarda migren yapabilir

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Çocukların yaklaşık yüzde 8’inde görülen migrenin yiyecekler ile tetiklendiğini ifade eden Doç. Dr. Yasemin Topçu “Çocuklukta migreni tetikleyen besinlerin başında çikolata ve peynir geliyor. Portakal, mandalina gibi narenciye ürünlerinin yanı sıra baharatlı yiyecekleri de tüketirken dikkatli olmalısınız” dedi.

Çikolata ve peynir çocuklarda migren yapabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Yasemin Topçu, çocukların yüzde 8 ile 20’sinde migren ağrısının yiyecekler ile tetiklendiğini ifade etti. Topçu, “Et, yoğurt, kızartma, monosodyum glutamat içeren hazır gıdalar baş ağrısını tetikleyebilir. Hastalar ve aileleri baş ağrısını tetikleyen gıdalar konusunda bilgilendirilmeli ve gıdalarla baş ağrısı arasında ilişki olması halinde ilgili gıdadan kaçınılmalıdır” uyarısını yaptı.

Migrende sıklıkla ailevi yatkınlık görüldüğünü söyleyen Topçu, “Grip gibi enfeksiyon hastalıkları, sınav dönemlerindeki yorgunluk, görme bozuklukları, iklim değişiklikleri, uzun süre televizyon seyretmek, bilgisayar kullanmak, gürültülü ses, sıcak iklimler, güçlü ışık, bazı gıdaların çok tüketilmesi migren atağının başlamasına sebep olabilir” diye konuştu.

“EPİLEPSİNİN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR”

Baş ağrısı ile birlikte olan görsel şikayetlerin migrene eşlik edebileceği gibi bazı çocukluk çağı epilepsilerinin de ilk belirtisi olabileceğini ifade eden Topçu, “Ayrıca çocuklarda fark edilmeyen miyop, hipermetrop, astigmat gibi görme bozuklukları da migren baş ağrılarının sıklığı ve şiddetini artırabilir. Bu nedenle baş ağrısı bulunan bütün çocuklar göz muayenesinden geçirilmeli ve görsel şikayetlerinin devamı halinde çocuk nöroloğu tarafından değerlendirilmelidir” bilgisini verdi.

Baş ağrısı ve migrenin, okul çağı çocuklarında eğitim, yaşam kalitesi ve verimliliği olumsuz etkilediğini söyleyen Topçu sözlerini şöyle tamamladı:

“Migreni olan çocukların, olmayanlara göre iki kat daha fazla okula devamsızlığı olduğu gözlenmektedir. Çocukların şikâyetlerini yeterince ifade edememesi ve tanı için kullanılan kriterlerinin erişkinlerden çocuklara uyarlanması migren tanısında güçlüklere ve gecikmelere neden olabilmektedir. Migrende, tedavi kararı ve izleminde baş ağrılarının günlük aktivitelere, sosyal hayata ve okula etkisini belirlemek önem taşımaktadır.”

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