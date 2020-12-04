Çikolatalı kek yemeyi seviyorsanız bu rol tam size göre!

Şarkı söyleyen, dans edebilen ve çikolatalı kek yemeyi kesinlikle seven yetenekli, genç bir oyuncu tanıyorsanız, bu onun için mükemmel bir rol olabilir. Televizyona uyarlanacak olan Matilda the Musical'ın yapımcıları, popüler müzikal Matilda'nın ekran uyarlamasında Bruce Bogtrotter rolü için yeni bir ilan yayınladı.

Matilda’nın sınıf arkadaşı olan sevimli ve eğlenceli bir karakter olan Bruce Bogtretter'ı canlandıracak kişinin aynı zamanda "inanılmaz bir dansçı" olması bekleniyor.

Rolle ilgilenen genç erkek oyuncuların ve dansçıların Ocak 2021'e kadar en az 9 yaşında olması gerekiyor. Başvuran çocukların önceden oyunculuk deneyiminin olmasının gerekli olmadığının belirtildiği ilanda bir kez daha dans yeteneğinin çok önemli olduğu vurgulanmış.

Danny DeVito'nun yönettiği 1996 yapımı Matilda filminde bu eğlenceli karakteri Jimmy Karz canlandırdı.

Yeni Matilda’nın çekimlerinin 2021’in bahar aylarında başlanması planlanıyor.



