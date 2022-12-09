Çikolatalı yaş pasta tarifi: Çikolatalı yaş pasta nasıl yapılır?

Yedikçe mutlu olacağınız, mutlu olmak için yiyeceğiniz yumuşak mı yumuşak çikolatalı yaş pastayla akşamınızı ve kutlamalarınızı tatlandırın. Tam ölçülü ve kısa sürede hazırlayacağınız çikolatalı yaş pasta tarifi:

MALZEMELER 7 su bardağı süt

2 paket kakaolu puding

2 su bardağı süt

1 çay bardağı un

½ su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı

300 gram bitter çikolata

6 adet yumurta

3 çorba kaşığı kakao

1,5 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı portakal suyu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kahve

1 çay bardağı süt

TARİF Pastanın ara kreması için 2 paket kakaolu pudingi pişirin.

Pudingin tabaka tutmaması için soğuma sırasındayken ara ara karıştırın.

Pastanın üst kreması için tencereye 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı un ve yarım su bardağı toz şekeri 10 dakika çırpın.

Kısık ateşte kaynayana kadar karıştırarak pişirin.

Kaynayan kremanın içine 300 gram bitter çikolata ekleyin ve 1 dakika daha kaynatın.

Piştikten sonra ocaktan alın ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyip iyice karıştırın, soğumaya bırakın.

Pandispanya hamuru için geniş bir kapta 6 yumurta ve 1,5 su bardağı toz şekeri köpürene kadar çırpın.

İçine yarım su bardağı portakal suyu ekleyin.

Başka bir kabın içinde 1, su bardağı un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu karıştırın.

Kuru karışımı sıvı karışımın içine azar azar ekleyerek karıştırın.

Pandispanya hamurunu kelepçeli kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

Pandispanya piştikten sonra soğumaya bırakın.

Pandispanya soğuyunca ip yardımıyla enlemesine olacak şekilde üç parçaya bölün.

Yarım çay bardağı sütün içinde 1 çay kahve koyup iyice karıştırın.

Pastanın en alt tabanını servis yabanını alın ve sütlü kahveyle ıslatın.

Islanan kekin üzerine kakaolu pudingden ekleyip yayın.

İkinci tabanı da aynı şekilde ıslayıp üzerine pudingin kalanını ekleyin.

Son katmanı da kapatın, sütlü kahveyle ıslatıp daha önce hazırladığınız kremayla kaplayın.

Buzdolabında 2 saat bekleyin, süslemek için çikolata ya da meyve kullanabilirsiniz.



