Cildi araştırma konusu oldu! Defne Samyeli bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

MYNET- Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli yıllara meydan okuyan fiziği ile sık sık adından söz ettiriyor.

Sosyal medyadaki her paylaşımıyla beğeni toplayan Samyeli'nin cildi bile araştırmalara konu oldu.

Ünlü ismin, Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği geçtiğimiz aylarda ileri sürülmüştü.

Şimdilerde denizin ve güneşin tadını çıkaran Samyeli çıktığı tatilden kareleriyle sosyal medyayı sallıyor.

Son olarak siyah beyaz bikinisi ile paylaşım yapan Samyeli'nin peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Samyeli'nin karelerine; 'yine harika', 'mükemmel görünüyorsun', 'bu kadın yaşlanmıyor' gibi yorumlar yapıldı.