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  4. Cildi araştırma konusu oldu! Defne Samyeli bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Cildi araştırma konusu oldu! Defne Samyeli bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.08.2024 08:32
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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli'nin cildi bile araştırmalara konu oldu. Samyeli'nin, Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği geçtiğimiz aylarda ileri sürülmüştü. Şimdilerde tatilde olan Defne Samyeli bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

MYNET- Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli yıllara meydan okuyan fiziği ile sık sık adından söz ettiriyor.

Sosyal medyadaki her paylaşımıyla beğeni toplayan Samyeli'nin cildi bile araştırmalara konu oldu.

samyeli

Ünlü ismin, Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği geçtiğimiz aylarda ileri sürülmüştü.

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Şimdilerde denizin ve güneşin tadını çıkaran Samyeli çıktığı tatilden kareleriyle sosyal medyayı sallıyor.

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Son olarak siyah beyaz bikinisi ile paylaşım yapan Samyeli'nin peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Samyeli'nin karelerine; 'yine harika', 'mükemmel görünüyorsun', 'bu kadın yaşlanmıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
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