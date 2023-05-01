Çilekleri bugüne kadar yanlış yıkamışız! İçinden çıkanlara inanamayacaksınız

Çilek sadece tek başına tüketimiyle değil tatlıların içinde de oldukça tercih ediliyor. Yaz boyunca tüketilen çileklerin içerisinde görmediğimiz birçok madde bulunabiliyor. Hem zararlı kimyasallar hem de kurtlar nedeniyle çileğin doğru bir şekilde yıkanması gerekiyor.



Doğru yıkanan çilekten çıkan görüntüler

ÇİLEK NASIL TEMİZLENİR?

Çilekler sirke veya tuzlu su ile temizlenebilir. Çilekleri sirke ile temizlemek için bir kaseye 1 su bardağı beyaz sirke, 8 su bardağı su doldurun.

Çilekleri sirke-su banyosunda en az beş dakika bekletin. Çileklerin derisini pestisitlerden temizlemenin yanı sıra beyaz sirke, yüzeyde olabilecek fazla kiri veya bakterileri yok etmeye de yardımcı olabilir.

Durulama: Sirkeli suda beklettiğiniz çilekleri süzün ve iyice soğuk musluk suyuyla durulayın. Bu, tüm sirke kokusu yok olacaktır.

Kurulama: Çilekleri temiz bir havluyla kurulayın. Bu önemlidir, çünkü ıslanırlarsa saklama süresinden ödün verebilirler! Çilekleri kapalı bir kaba koyun ve soğutun.

Beyaz sirke genellikle çilekleri yıkamak için önerilen sirke iken, elma sirkesi ile yıkayabilirsiniz. Elma sirkesi bazı meyve ve sebzeleri daha uzun süre taze tutabilir.



