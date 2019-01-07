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Çılgın tasarıma sahip Mad Box geliyor!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 07.01.2019 08:53 | Son Güncelleme

Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen yeni nesil oyun konsolu Mad Max için ilk görseller paylaşıldı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Çılgın tasarıma sahip Mad Box geliyor!

Son günlerde yeni nesil konsollar ile ilgili söylentiler iyiden iyiye ayyuka ulaşmış durumda. Bir tarafta Sony, diğer tarafta ise Microsoft yeni nesil konsolları için geliştirme sürecinin startını vermiş durumdalar.

Nintendo ise Switch’i 2017 Mart ayında satışa sunduğu için henüz yeni nesil tarafında önemli bir çalışması mevcut değil. Belki Nintendo da Sony ya da Microsoft gibi ara nesil bir konsol çıkartabilir. Zira şu aralar Nintendo’un da Switch’in biraz daha gelişmiş bir versiyonu üzerine çalışmalar yürüttüğü iddia ediliyor.

Fakat yeni nesilde konsol sektörüne yeni bir isim daha dahil olacak. Evet, Slightly Mad Studios’tan bahsediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Slightly Mad Studios’un yeni nesil bir konsol üzerinde çalıştığı doğrulanmıştı. Mad Box ismi ile satışa sunulacak olan konsolun, nasıl bir tasarıma sahip olacağı da kesinleşti. Slightly Mad Studios yeni nesil konsoluna ilişkin bazı görselleri takipçileriyle paylaştı. Bahse konu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Açıkçası Mad Box alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. Elbette bun görseller birer konsept de olabilir. Yani satışa sunulduğunda bambaşka bir Mad Box ile de karşılaşabiliriz.

Elbette konsollarda tasarımdan ziyade işlev unsurunun önemli olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yoksa Switch tablet tarzındaki yapısıyla bu kadar başarılı olamazdı.

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Anahtar Kelimeler:
mad max oyun

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