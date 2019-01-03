Çin 5.3’lük depremle sarsıldı! Korku dolu anlar kamerada

Çin’in Siçuan bölgesi 5.3 şiddetindeki depremle sarsıldı. Yerel saatle 08.48'de meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Depremin hissedildiği bölgelerde bazı evlerde hasar meydana geldi. Depremin merkez üssüne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tonghe kasabasında yaşayan Zhang Liang, sarsıntının yaklaşık 10 saniye sürdüğünü ifade ederek, depremin bazı evlerde çatlaklara neden olduğunu dile getirdi. (İHA)

