Cin Ali serisinin yaratıcısı Rasim Kaygusuz’un hayatına dair hiç bilinmeyenler!

Cin Ali serisi ilkokul öğrecilerinin okumayı daha kolay bir şekilde öğrenebilmesi için yazıldı. Cin Ali’nin babası olarak bilinen köy öğretmeni Rasim Kaygusuz tarafından yazılan kitaplar, ülkenin her köşesine erişmeyi başardı. Çocuklara okumayı sevdiren bu kitapların çizimi ise 1968 yılında Selçuk Seğmen tarafından yapıldı. Çizgi kahraman Cin Ali, ailesi ve arkadaşlarıyla birbirinden eğlenceli birçok maceraya koşarken çocuklara okumayı da aşıladı. İşte Cin Ali serisinin yaratıcısının hikayesi...

Rasim Kaygusuz, 1926 yılında Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı Yenikayı Köyü’nde doğdu.

Rasim Kaygusuz’un isim babası Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden dayısı oldu. Dayısının adını en güzel şekilde yaşatmak için birçok başarıya imza atan Rasim Kaygusuz, üç yaşındayken annesini kaybetti. Ona ve kardeşlerinin büyüme sürecine babasının ikinci evliliğini yaptığı üvey annesi yardımcı oldu.

Çocukları her daim seven Rasim Kaygusuz, kariyerini de çocuklar üzerine yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

1944 yılında Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nden, 1956 senesinde ise Gazi Eğitim Fakültesi Pedagoji Bölümü’nden mezun oldu. İlk olarak Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı Yenikayı Köyü’nde öğretmenlik yapmaya başladı. Öğretmenlik yaptığında henüz 18 yaşındaydı. Öğrencilere okuma yazmanın yanında tarım, marangazoluk, elektrik teknisyenliği, duvar yapımı, su tesisatı gibi günlük hayatta işlerine yarayacak pratik bilgileri de öğretiyordu.