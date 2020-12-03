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Cin Ali serisinin yaratıcısı Rasim Kaygusuz’un hayatına dair hiç bilinmeyenler!

Seray Üstün Seray Üstün 03.12.2020 13:34 | Son Güncelleme:
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Cin Ali serisinin yaratıcısı Rasim Kaygusuz’un hayatına dair hiç bilinmeyenler!

Bir neslin okuma yazma öğrenme serüvenindeki en büyük yardımcısı kuşkusuz Cin Ali’ydi. Cin Ali yalnızca çizgilerden oluşan bir karakter olmaktan ziyade öğrencilerin kendilerini özdeşleştirdiği sevimli bir arkadaştı. Okuma takvimiyle beraber ilerleyen Cin Ali kitaplarında sevilen bu karakterin başına gelmeyen kalmadı. Topu tuttu, ip atladı, ata bindi, süt içti! Dünün çocukları bugün yetişkinlerinin unutamadığı Cin Ali serisinin yaratıcısı Rasim Kaygusuz’un hayatına beraberce göz atalım...

Cin Ali serisi ilkokul öğrecilerinin okumayı daha kolay bir şekilde öğrenebilmesi için yazıldı. Cin Ali’nin babası olarak bilinen köy öğretmeni Rasim Kaygusuz tarafından yazılan kitaplar, ülkenin her köşesine erişmeyi başardı. Çocuklara okumayı sevdiren bu kitapların çizimi ise 1968 yılında Selçuk Seğmen tarafından yapıldı. Çizgi kahraman Cin Ali, ailesi ve arkadaşlarıyla birbirinden eğlenceli birçok maceraya koşarken çocuklara okumayı da aşıladı. İşte Cin Ali serisinin yaratıcısının hikayesi...

  • Rasim Kaygusuz, 1926 yılında Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı Yenikayı Köyü’nde doğdu.

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Rasim Kaygusuz’un isim babası Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden dayısı oldu. Dayısının adını en güzel şekilde yaşatmak için birçok başarıya imza atan Rasim Kaygusuz, üç yaşındayken annesini kaybetti. Ona ve kardeşlerinin büyüme sürecine babasının ikinci evliliğini yaptığı üvey annesi yardımcı oldu.

  • Çocukları her daim seven Rasim Kaygusuz, kariyerini de çocuklar üzerine yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

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1944 yılında Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nden, 1956 senesinde ise Gazi Eğitim Fakültesi Pedagoji Bölümü’nden mezun oldu. İlk olarak Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı Yenikayı Köyü’nde öğretmenlik yapmaya başladı. Öğretmenlik yaptığında henüz 18 yaşındaydı. Öğrencilere okuma yazmanın yanında tarım, marangazoluk, elektrik teknisyenliği, duvar yapımı, su tesisatı gibi günlük hayatta işlerine yarayacak pratik bilgileri de öğretiyordu.

  • Hayatını öğrencilere adayan Rasim Kaygusuz kendisi gibi idealist olan eşiyle öğretmenlik dönemlerinde tanıştı.

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Mesleğine aşık ve Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği bir öğremten olan Remziye Alişan ile Zirkayı Köyü’ndeki Yetiştirme Yurdu’nda çalışırken tanıştı. İlk görüşte birbirlerine aşık olan ve ortak idealleri doğrultusunda beraber ilerleyen çift kısa zaman sonra nikah masasına oturdu.

  • Birinci sınıf öğretmenliği yaptığı sırada çocuklara okumayı öğretmenin kolay yollarını araştırdı. Bu sürece yardımcı olmak için bir kitap yazmaya karar verdi.

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Öğrencilerine okuma-yazma öğretmekten büyük zevk alan Rasim Kaygusuz, 17 yıllık öğretmenlik serüveninden sonra Cin Ali adını verdiği kitabını yazdı. Kitabın ilk taslağını ise eşi Remziye Hanım ve kızları Nevin’e okuttu. İlk kitap basit öykülerden, iki-üç harflik sözcük ve kısa hecelerden oluşuyordu.

  • Cin Ali kitaplarının ünü kısa süre içinde tüm Türkiye’ye yayıldı. Türkiye’nin her köşesine erişmeyi başaran nadir eserlerden biri olan Cin Ali, televizyon ve gazetenin ulaşamadığı uzak köylerde bile okunuyordu.

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Cin Ali kitapları, Rasim Kaygusuz’un daha önce tasarlayıp hazırladığı Çözümlü Alfabe, Oyunla Okuma Öğretimi, Resimli ve Hareketli Fişler, Çarpma ve Sayma Öğretimi gibi çalışmalarını tamamlayan çok başarılı bir seri haline geldi. Bu sırada Rasim Kaygusuz hem öğretmenlik mesleğini sürdürüyor, hem de kitapları tanıtmak için okulları dolaşıyordu. O artık “Cin Ali’nin Babası” olarak biliniyor, gittiği okullarda da böyle karşılanıyordu. Siparişleri hazırlamak, postaya vermek ve hesapları kontrol etmek gibi işleri yürüten eşi Remziye Hanım, Rasim Öğretmen’in en büyük yardımcısı oldu.

  • Öğretmenlik süresi dolunca emekli olmaya karar verdi ancak Cin Ali kitapları için çalışmalarını sürdürdü.

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Cin Ali Yayınları’nın adresi Ulus’taki evi haline geldi. Rasim ve Remziye Kaygusuz’un Ulus’taki evi aynı zamanda bir okul gibiydi. Rasim Kaygusuz, Türkiye’nin her tarafından gelen öğretmenlere okuma ve yazma öğretmenin kolay yollarını gösteriyordu. Rasim Kaygusuz 3 Aralık 1988 yılında hayata gözlerini yumdu.

Geçmişten günümüze oldukça önemli çocuk klasikleri arasına girmeyi başaran Cin Ali serisi, 2014 yılının Eylül ayından itibaren yeniden basılmaya başlanmasıyla, geleceğe doğru yolculuğunu sürdürüyor. Yeni ve pırıl pırıl ciltli kitap serisi, çocukların ve hala çocuk kalanların raflarındaki yerlerini almaya devam ediyor.

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