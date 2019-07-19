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Çocuklara ücretsiz akıllı saat dağıtılmaya başlandı

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

Çin'in Guangzhou şehrindeki okullarda dağıtılan akıllı saatler ile ebevynler çocuklarının konumlarını görebiliyor. Çocuklar da tek tuş ile ailelerine ulaşabiliyor.

Çocuklara ücretsiz akıllı saat dağıtılmaya başlandı

Çin hükümeti tarafından 2016'da başlatılan 'Akıllı Kampüsler' projesi kapsamında ülkenin uydu navigasyon sistemi Beidou ile entegreli çip içeren saatler Guangzhou'daki 60 okuldaki 17 bin öğrenciye dağıtıldı.

Birçok okulun öğrencilerin cep telefonu getirmesini yasakladığı Çin'de, bu yöntemin başarılı olacağı düşünülüyor. Proje ile, öğrencilerin hem derslerde dikkatlerinin dağılmaması hem de ebevynlerin çocukları için endişelenmemeleri hedefleniyor.

Saatler sayesinde anne-babalar çocuklarının gerçek zamanlı konumunu görebiliyor.

Saatin üzerinde tek bir tuş yer alıyor. Bu tuş, çocukların acil durumlarda ailelerini arayabilmelerini sağlıyor.

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Saati kullanan ilkokul öğrencisi Chen Şin, "Saati taktığımda annem ve babam evde olsalar bile benim nerede olduğumu görebiliyorlar. Onları istediğim zaman arayabiliyorum ve mesaj gönderebiliyorum" dedi.

Saati geliştiren mühendislerden Zhu Yanjun, cihaza 'su alarmı' da eklediklerini belirterek "Saat suya girdiğinde aileler haberdar olacak, böylece göl ve ırmaklardaki boğulma vakalarının azalacağını düşünüyorz" diye konuştu.

Yerel makamlar, 'akıllı kampüsler' projesi kapsamında tüm okullara ayrıca yüz tanıma sistemli kapılar ve robotik eğitim asistanları getirileceğini belirtti. Çin'de bazı okullarda 'akıllı kapı' uygulamalarının başladığı biliniyor.

15 milyon nüfusu olan şehirde 13 bin saatin daha dağıtılması planlanıyor.


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çin ücretsiz akıllı saat Guangzhou

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