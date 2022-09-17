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Çin'de 10 yaşındaki çocuk büyükannesini boğarak öldürdü! O anlar saniye saniye kaydedilip sosyal medyadan paylaşıldı

17.09.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Heilongjian eyaletinde 10 yaşındaki bir çocuk, büyükannesini boğarak öldürdüğü için tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yarattı. 10 yaşındaki çocuk ve büyükannesinin şakalaştığını düşünen diğer aile üyelerinin saniye saniye kaydettiği görüntüler sosyal medyada dikkatleri çekti.

Çin'in Heilongjian eyaletinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı. 10 yaşındaki çocuk ve büyükannesinin şakalaştığını düşünen diğer aile üyeleri tarafından çekilen görüntüler faciayla sonuçlandı. Büyükannesi ve çocuk arasındaki şakalaşma bir anda dehşete dönüştü.

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“ÇABUK ONU BIRAK”

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Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği görüntülerde 10 yaşındaki çocuğun büyükannesinin göğsüne vurmadan önce yaşlı kadının çocuğun başına 2 kez tokat attığı görüldü. Daha sonrasında çocuk büyükannesinin boynundan yakaladı ve onu yere düşürdü. Yere düşen yaşlı kadın kurtulmak için terlikle çocuğa vurmaya ve kendisini bırakmasını söylemeye devam etti. Videoyu kaydeden kişinin, çocuk her zaman büyükannesi tarafından dövüldüğünü bağırırken güldüğü duyuldu.

Videonun devamında ise yaşlı kadın hareketsiz göründü ve görüntüleri kaydeden kişi çocuğa onu bırakmasını söyledi. Kamera arkasında bulunan kişinin”Ayağa kalk, artık sana vurmayacak, çabuk onu bırak” dediği fark edildi.

“BÜYÜKANNEN ÖLDÜ”

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10 yaşındaki çocuk büyükannesini bıraktığında ise videonun devamında sırtında bir çocuk taşıyan yaşlı bir kadın ortaya çıktı ve çocuğa defalarca “Büyükannen öldü” diyerek sopayla vurmaya başladı. Video, çocuğun büyükannesine kalkması için yalvarmasıyla sona ererken, çocuğun annesi olduğu iddia edilen kadının onu dövmeye devam etmesiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin
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