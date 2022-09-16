Kocasından ayrılan kızını evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı acı oldu

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yaşayan Sukhram Vishnoi isimli bir adam resmi olarak eşinden boşanmamasına rağmen başka bir adamla yaşamaya başlayan kızını evlendirdi. Haberin henüz boşanmadığı eşi ve ailesine iletilmesi üzerine öfkelenen kayınvalide babanın evini bastı. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamaya göre kayınvalide ve beraberindeki 5 kişi eve zorla girerek babanın burnunu ve kulaklarını kesti. Olaya ilişki delil bırakmak istemeyen kayınvalide ve akrabaları Vishnoi’den kestikleri parçaları da yanlarında götürdü.

AİLE ÜYELERİNİ RAHATSIZ ETTİ

Bİr polis memurunun The İndian Express’e yaptığı açıklamada, “Vishnoi'nin kızı şu anda başka bir adamla yaşıyor. Bu durum ayrı yaşadığı eşini ve aile üyelerini rahatsız etti. Kayınvalide kızının evliliğine onay veren babasından intikam almak istedi” ifadelerini kullandı.

Sedwa polis karakolundan müfettiş yardımcısı Achalaram, kadının daha önce kayınvalidesine karşı dava açtığını ve polisin çeyiz tacizi için bir dosya tuttuğunu söyledi. Baba Vishnoi’in ise Jodhpur'daki bir hastaneye kaldırıldığı ve bacağında kırık nedeniyle kritik durumda olduğu belirtildi.



