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Çin'de 149 milyon yıl öncesine ait iki kuş fosili keşfedildi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.03.2025 14:10
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Çin'de Jura dönemine ait iki kuş fosili keşfedildi! Bu keşif, kuşların evrim sürecinin erken aşamalarına dair önemli bilgiler sunuyor. Fosiller, kuş çeşitliliğinin Jura dönemi sonunda başladığını ve bu evrimin mozaik bir şekilde gerçekleştiğini kanıtlayan güçlü bulgular arasında yer alıyor.

Çin'de 149 milyon yıl öncesine ait iki kuş fosili keşfedildi!

Çin Bilimler Akademisi'nden bir araştırma ekibinin, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde Jura dönemine ait iki kuş fosili keşfettiği açıklandı. Yaklaşık 149 milyon yıl öncesine tarihlenen fosiller, kuşların erken evrim sürecine ışık tutarken, Jura döneminin sonunda kuş çeşitliliğinin başladığını kanıtlayan en güçlü bulgular arasında yer alıyor.

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20 MİLYON YIL GERİYE TAŞIYAN EN ESKİ KAYIT

Araştırmacılar, keşfedilen iki fosilden birine ‘Baminornis zhenghensis’ adını verdi. Bu fosil, gelişmiş ornithothoracine (omuz ve kalça kemikleri modern kuşlara benzer) özelliklerinin yanı sıra, ilkel dinozor benzeri bir el yapısına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu özellikler, erken dönem kuş evriminde mozaik evrimin rolünü gösteriyor. ‘Baminornis zhenghensis’in kısa kuyruğunun ucunda, modern kuşlarda da bulunan ‘pygostyle’ adlı bileşik bir kemik yapısı yer alıyor. Bu yapı, kuşlarda kısa kuyruğun evrimini yaklaşık 20 milyon yıl geriye taşıyan en eski kayıt olarak kabul ediliyor.

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DİNOZORLARIN BİR ALT GRUBUNA AİT OLABİLİR

Bugüne kadar, Jura dönemine ait tek kabul gören kuş türü Archaeopteryx’ti. Archaeopteryx, tüylerle kaplı kanatlara sahip olsa da uzun ve sürüngen benzeri kuyruğuyla dinozorları andırıyordu. Son çalışmalar, Archaeopteryx’in kuşlarla doğrudan bağlantılı olmayabileceğini ve dinozorların bir alt grubu olan Deinonychosauria’ya ait olabileceğini gösterdi. Bu durum, Jura döneminde kesin olarak kuşlara ait başka fosillerin olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

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ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİLİYOR

Araştırmacılar tarafından keşfedilen ikinci fosil ise yalnızca bir furculadan (köprücük kemiği birleşimi) oluşuyor. Yapılan geometrik morfometri ve filogenetik analizler, bu furculanın Ornithuromorpha grubuna ait olabileceğini gösteriyor. Ornithuromorpha, Kretase dönemine ait çeşitli kuşları içeren bir grup olarak biliniyor. Fakat fosilin zayıf korunmuş olması nedeniyle yeni bir tür olarak adlandırılmadı ve kuşlarla olan bağlantısının kesinleşmesi için daha fazla fosil bulgusuna ihtiyaç duyuluyor.

Çalışmanın sonuçları bilim dünyasında dikkat çekerken, kuşların evrimsel sürecini anlamak adına önemli bir adım olarak görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fosil kuş bilim
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