Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kameraya yansıdı

Çin Deprem Ağları Merkezi’nin (CENC) açıklamasında Çin’in Sichuan eyaletinde yer alan Yibin şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yerel saat ile 10.17’de meydana gelen depremin 5 kişinin yaralandığı ve bazı yapılarda da maddi hasar oluştuğu belirtildi.
Deprem anına ait bazı görüntüler de paylaşıldı. Depremin şiddetinin nasıl geldiğini gözler önüne seren videolar korku dolu anları saniye saniye kaydetti. (DHA)
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