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Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kameraya yansıdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Çin’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaralandı.

Çin Deprem Ağları Merkezi’nin (CENC) açıklamasında Çin’in Sichuan eyaletinde yer alan Yibin şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yerel saat ile 10.17’de meydana gelen depremin 5 kişinin yaralandığı ve bazı yapılarda da maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Deprem anına ait bazı görüntüler de paylaşıldı. Depremin şiddetinin nasıl geldiğini gözler önüne seren videolar korku dolu anları saniye saniye kaydetti. (DHA)

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