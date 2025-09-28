Çin'de eski bakana idam cezası! İşte gerekçesi... Tam 37.6 milyon dolar

Çin'in eski Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak görev yapan Tang Renjian'a idam cezası verildi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığı haberde Cilin'deki mahkeme Renjian'a rüşvet aldığı gerekçesiyle idam cezası verdi.

37.6 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET

NEFES'in haberine göre, 2007-2024 arasında üstlendiği farklı pozisyonlardaki görevler sırasında yaklaşık 37.6 milyon dolarlık nakit ve gayrimenkul rüşvet aldığı tespit edilen Renjian'a idam cezası verildiği duyuruldu.

Mahkeme idam cezasını ertelerken, Renjian'ın suçunu itiraf etmesinden dolayı cezayı iki yıl hapis cezasına çevirdi.

SORUŞTURMAYA GİRİNCE PARTİDENTILMIŞTI

Çin Komünist Partisi, Renjian'ı açılan soruşturmadan altı ay sonra 2024 yılının Kasım ayında partiden atmıştı.

Çin lideri Şi Cinoing, ülkedeki yolsuzluklara karşı 2020'de bir hareket başlatmış ve yolsuzluğun ülkeye en büyük tehdit olduğunu söylemişti.