Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Çin'de eski bakana idam cezası! İşte gerekçesi... Tam 37.6 milyon dolar

Çin bu olayı konuşuyor; 37.6 milyon dolarlık rüşvet aldığı belirlenen eski Tarım Bakanı Tang Renjian’a idam cezası verildi. Suçunu itiraf eden Renjian’ın cezası iki yıl ertelendi.

Çin'de eski bakana idam cezası! İşte gerekçesi... Tam 37.6 milyon dolar
Çiğdem Sevinç

Çin'in eski Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak görev yapan Tang Renjian'a idam cezası verildi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığı haberde Cilin'deki mahkeme Renjian'a rüşvet aldığı gerekçesiyle idam cezası verdi.

Çin de eski bakana idam cezası! İşte gerekçesi... Tam 37.6 milyon dolar 1

37.6 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET

NEFES'in haberine göre, 2007-2024 arasında üstlendiği farklı pozisyonlardaki görevler sırasında yaklaşık 37.6 milyon dolarlık nakit ve gayrimenkul rüşvet aldığı tespit edilen Renjian'a idam cezası verildiği duyuruldu.

Mahkeme idam cezasını ertelerken, Renjian'ın suçunu itiraf etmesinden dolayı cezayı iki yıl hapis cezasına çevirdi.

Çin de eski bakana idam cezası! İşte gerekçesi... Tam 37.6 milyon dolar 2

SORUŞTURMAYA GİRİNCE PARTİDENTILMIŞTI

Çin Komünist Partisi, Renjian'ı açılan soruşturmadan altı ay sonra 2024 yılının Kasım ayında partiden atmıştı.

Çin lideri Şi Cinoing, ülkedeki yolsuzluklara karşı 2020'de bir hareket başlatmış ve yolsuzluğun ülkeye en büyük tehdit olduğunu söylemişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görüntüler Çin'den: Elleriyle balık avlayıp yolda yüzdülerGörüntüler Çin'den: Elleriyle balık avlayıp yolda yüzdüler
Olimpiyat hayali kabusa döndü! Korkunç şekilde hayatını kaybettiOlimpiyat hayali kabusa döndü! Korkunç şekilde hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Çin Bakan rüşvet tarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.