Çin'de fabrikada patlama... Dehşet anları kamerada

Olay, Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan Yancheng şehrinde meydana geldi. Yerel medyada her alan haberlere göre, haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlama sonucu birçok kişinin yaralandığı ve patlama sonucu çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışıldığı belirtildi.

Patlamanın bölgede sarsıntı yaşanmasına neden olduğu bilgisi de haberde yer aldı. Patlama anları ise güvenlik kameraları ve amatör kameralarca görüntülendi. (DHA)

