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Çin'de film ve dizi çekimleri tekrar başlıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Çin'de hayat normale dönüyor. Ocak ayından bu yana ilk kez hiçbir ölümün yaşanmadığı ülkede film ve dizi çekimleri yeniden başlıyor.

Çin'de film ve dizi çekimleri tekrar başlıyor

Dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla insanın etkilendiği koronavirüs çıkış yeri olan Çin'de etkisi azaltmaya başladı. Ocak ayından bu yana bugün ilk kez hiçbir ölüm yaşanmadığı ülkede film ve dizi prodüksiyonları yeniden başlıyor.

SET EKİPLERİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Çin’in en büyük stüdyolarından biri olan Hengdian World Studios, beş çekim alanını yeniden set ekiplerine açtı. Prodüksiyonuna başlanan yapımlar arasında Çin sinemasının önemli yönetmenlerinden Zhang Yimou’nun başrollerinde Zhang Yi ve Zhu Yawen oynadığı filmi Impasse'ı da bulunuyor.

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Salgın sonrası prodüksiyonuna yeniden başlanan bir diğer dikkat çekici film de Diao Yinan’ın yapımcılığını üstlendiği, Zhang Ji imzalı Moses in the Plain oldu. Setlerde hükümet tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sette aynı anda en fazla 50 kişi olabiliyor.

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Çin'de daha önce de koronavirüs vakalarının azalması sonrası sinemaların açılmasına karar verilmiş hatta 500 salon izleyicilerine çağrı yapmıştı. Ancak devreye Ulusal Sinema Bürosu girmiş ve ülke genelinde tüm sinemalar tekrardan süresiz bir şekilde kapatılmıştı.

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