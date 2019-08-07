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Çin'de kapı sensörü ile oynadığı asansörde mahsur kaldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 07.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Çin’de asansöre binen çocuk, asansörün otomatik kapısıyla oynamaya başladı. Kapı kapanırken elinde tuttuğu şemsiyeyi kapının arasına sokan çocuk, asansör durunca 30’uncu katta mahsur kaldı.

Olay, Siçuan bölgesindeki Dazhou kentindeki bir apartmanda meydana geldi.

31’inci katta asansöre binen çocuk, otomatik kapının arasına kolunu ve bacağını sokarak kapıyla oynamaya başladı. Asansörün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kapının defalarca açılıp kapandığı görüldü. Çocuk, daha sonra elinde tuttuğu şemsiyeyi kapının arasına soktu. Ancak, bu sefer kapı sonuna kadar kapandı ve asansör hareket etmeye başladı. Kapı sensöründe arıza meydana gelen asansör, 30’uncu katta kilitlenerek durdu. Şemsiyenin kapının arasında kaldığını gören çocuğun ise panik yaşadığı görüldü.

Yerel medya, çocuğun asansörden kurtarıldığını; yetkililerin, çocuğun ailesini daha iyi bir eğitim vermeleri konusunda uyardıklarını duyurdu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin asansör Çocuk

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