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Metro istasyonuna giren domuz bir kişiyi yaraladı

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Çin’de metro istasyonuna giren yaban domuzu, bir kadını yaraladı. Domuz, sakinleştirici iğneyle vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, Hong Kong'daki Kennedy Town metro istasyonunda, yerel saat ile 19.00 sıralarında meydana geldi. Kennedy Town metro istasyonuna giren bir yaban domuzu, kalabalığı görünce kaçmaya başladı.

Bir kadını çarparak yaralayan domuz, güvenlik ekipleri tarafından köşeye sıkıştırıldıktan sonra sakinleştirici iğneyle vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olaya dair inceleme başlattı.


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Anahtar Kelimeler:
çin domuz metro

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