Çin'de olimpiyat meşalesi taşıyan Jackie Chan kimdir? Jackie Chan kaç yaşında ve nerelidir?

Dünyaca ünlü aktör Jackie Chan uzun yıllardır filmleri ve yapımları ile büyük küçük demeden herkesin gönlüne taht kurdu. Özellikle askiyon ve macera dolu filmleri ile bizleri kendisine hayran bırakan Jackie Chan hakkında merak edilen her şeyi haberimizde sizler için ele aldık.

JACKİE CHAN KİMDİR?

Jackie Chan, 7 Nisan 1954 yılında Hong Kong'da doğdu. Jackie Chan dövüş ustası, aktör, yönetmen, yapımcı, senarist, dublör, dublör koordinatörü, ses dublajcısı, kameraman ve şarkıcıdır. Ünlü oyuncu Jackie Chan, 1962'den beridir 100'ün üstünde filmde oynamıştır. Hollywood Bulvarı'nda kendi adına yapılmış bir yıldızı vardır. Rol aldığı filmlerinde çoğu zaman şarkıları da seslendirmektedir ve 1980'lerde başlayan bir pop müzik kariyeri de vardır.

Çin'deki iç savaştan kaçıp mülteci olarak Avustralya'ya sığınmalarından önce Jackie Chan'in annesi ve babası Lee-Lee ve Charles Chan Hong Kong'daki Fransız büyükelçiliğinde kahyalık yapıyorlardı. Chan Hong Kong'daki gelişme yıllarını bu elçilikte geçirmiştir. Chan'ın doğduğundaki Çince adı olan Chan Kong-Sang "Hong Kong'da doğdu" anlamına gelmektedir. Chan, Hong Kong'daki Pekin Opera okulunda; Usta Yu Jim Yuen 'den Sammo Hung, Yuen Biao, Yuen Qiu ve Corey Yuen gibi isimlerle birlikte eğitim almıştır.

JACKİE CHAN KARİYERİ

Jackie Chan, oyunculuk kariyerinde dublörlük ve figüranlık yaptığı filmler de görülür, Bruce Lee'nin başrolde oynadığı Ejder Kalesi filmi bunlardan bir tanesidir. Tehlikeli sahnelerin çoğunda dublör, ip veya özel efekt kullanmamıştır, bu yüzden pek çok kez kolundan, bacağından, burnundan, omuzundan, yaralanmıştır. Chan, hem Doğu hem de Batı yarımkürede yaygınlaşan, dünyadaki en tanınabilir ve etkili sinema kişiliğinden biridir ve Hong Kong Yıldızlar Bulvarı ve Hollywood Ünlüler Kaldırımı'nda yıldızı bulunmaktadır.

Çeşitli pop şarkılarında, çizgi filmlerde ve video oyunlarında rol aldı. Eğitimini almış bir vokalist ve aynı zamanda birçok albüm çıkarmış ve başrolde yeraldığı filmlerde birçok Cantopop ve Mandopop tarzında şarkısı söyleyen bir yıldızdır. Ayrıca dünyaca ünlü bir hayırsever ve Forbes dergisinin en iyi 10 ünlü unvanından biri olarak seçilmiştir.

2004 yılında, film akademisyeni Andrew Willis, Chan'in "belki de" "dünyanın en tanınmış yıldızı" olduğunu belirtti. Forbes, 2015 yılında servetini 350 milyon $ olarak tahmin etti. 2016'dan itibaren dünyanın en yüksek ücretli ikinci oyuncusu oldu

JACKİE CHAN EVLİ Mİ?

1982 yılında Jackie Chan, Tayvanlı Lin Feng-Chiao ile evlendi.

