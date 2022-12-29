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Çin'de seyahat kısıtlamaları kalkıyor! Tam 100 milyon turist beklemede... Dünya ülkeleri panik içinde

29.12.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre sonra yeniden Kovid-19 vaka sayılarında patlama yaşayan Çin tüm dünyanın gündeminde. Ülke 8 Ocak'ta seyahat kısıtlamalarını hafifletmeyi planlarken, Çin'den 100 milyondan fazla yolcunun yurtdışına uçmaya başlamasıyla enfeksiyonların yeniden patlak verebileceği endişesi başladı. Çok sayıda ülkenin de durumun paniği ile Çin'den gelecek yolculara karşı yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Çin'de seyahat kısıtlamaları kalkıyor! Tam 100 milyon turist beklemede... Dünya ülkeleri panik içinde

Koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen sıfır vaka politikasını esneten ve şimdi de seyahat kısıtlamalarını da hafifletmeye hazırlandığını açıklayan Çin, dünya genelinde panik yarattı. Ülke halkı dört gözle yasakların kalkmasını beklerken, diğer ülkeler Çin'den gelecek turistlerin enfeksiyonları arttırabileceği düşüncesiyle yoğun panik içinde.

10 KAT ARTTI

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BBC'ye göre Çin'deki seyahat acenteleri, arkadaşlarını, ailelerini görmekten veya tatile gitmekten uzun süre mahrum kaldıktan sonra, ülkeyi terk etmek isteyenlerin 10 kat arttığını bildirdi. Bu da durumu daha da kritik hale getiriyor. İstatistikler, pandemi yaşanmadan önce ülke ve dünya genelinde Çin'den 155 milyondan fazla turistin seyahat ettiğini gösteriyor. Kısıtlamalar hafiflediğinde de benzer bir sayının hareket etmesi öngörülüyor.

''ABARTIYORLAR''

Bu sebeple, aralarında İtalya, Japonya, Malezya, Tayvan ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu bir çok ülke, Çin’den gelen yolculara test ve karantina zorunluluğu getirdi. Ancak Çin, hastanelerinin dolup taştığı ve ölü sayılarında korkunç bir artış olduğu haberlerine rağmen, Batılı ülkeleri 'durumu abartmakla' suçladı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin kovid-19

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