Çin'de seyahat kısıtlamaları kalkıyor! Tam 100 milyon turist beklemede... Dünya ülkeleri panik içinde

Koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen sıfır vaka politikasını esneten ve şimdi de seyahat kısıtlamalarını da hafifletmeye hazırlandığını açıklayan Çin, dünya genelinde panik yarattı. Ülke halkı dört gözle yasakların kalkmasını beklerken, diğer ülkeler Çin'den gelecek turistlerin enfeksiyonları arttırabileceği düşüncesiyle yoğun panik içinde.

10 KAT ARTTI

BBC'ye göre Çin'deki seyahat acenteleri, arkadaşlarını, ailelerini görmekten veya tatile gitmekten uzun süre mahrum kaldıktan sonra, ülkeyi terk etmek isteyenlerin 10 kat arttığını bildirdi. Bu da durumu daha da kritik hale getiriyor. İstatistikler, pandemi yaşanmadan önce ülke ve dünya genelinde Çin'den 155 milyondan fazla turistin seyahat ettiğini gösteriyor. Kısıtlamalar hafiflediğinde de benzer bir sayının hareket etmesi öngörülüyor.

''ABARTIYORLAR''

Bu sebeple, aralarında İtalya, Japonya, Malezya, Tayvan ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu bir çok ülke, Çin’den gelen yolculara test ve karantina zorunluluğu getirdi. Ancak Çin, hastanelerinin dolup taştığı ve ölü sayılarında korkunç bir artış olduğu haberlerine rağmen, Batılı ülkeleri 'durumu abartmakla' suçladı.



