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    4. Çin'de yeni mutant koronavirüs yaratıldı: Korkunç semptomlar! Gözler tamamen beyazlaşıyor, beyin küçülüyor: İnsanlara yayılabilir

    Çin'de yeni mutant koronavirüs yaratıldı: Korkunç semptomlar! Gözler tamamen beyazlaşıyor, beyin küçülüyor: İnsanlara yayılabilir

    17.01.2024 10:52 | Son Güncelleme:
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    Çin'de bilim insanlarının beyine saldıran bir mutant koronavirüs türü yarattığı ortaya çıktı. Farelerde yüzde 100 öldürme oranına sahip yeni virüsün insanlara da yayılabileceği aktarılırken, görünen semptomlar arasında gözlerin tamamen kararması ve beynin önemli ölçüde küçülmesi var.

    Çin'de yeni mutant koronavirüs yaratıldı: Korkunç semptomlar! Gözler tamamen beyazlaşıyor, beyin küçülüyor: İnsanlara yayılabilir

    Çin'deki bilim insanlarının farelerde yüzde 100 ölüm oranına sahip yeni bir mutant koronavirüs türü üzerinde deneyler yaptığı ifade edildi. DailyMail'de yer alan habere göre, pangolinlerde bulunan ve GX_P2V olarak da bilinen Kovid-19 benzeri bir virüsü klonladığı ve fareleri bu virüsle enfekte ettiği belirtildi.

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    İNSANLARA BULAŞABİLİR

    Deneyde farelerin insan niyetinde kullanıldığı ve nasıl tepki vereceği ölçülmeye çalışıldı. Deney sonucunda araştırmacılar "şaşırtıcı derecede" hızlı bir şekilde farelerin öldüğü sonucuna varıldı.

    8 gün içinde ölen farelerin vücudundaki yeni mutant virüsün bir Kovid-19 türü olmasına rağmen benzersiz bir şekilde çoğaldığı ve yayıldığı ifade edildi.

    Henüz yayınlanmamış bir bilimsel makalede yazan araştırmacılar, bulgunun 'GX_P2V'nin insanlara yayılma riskinin altını çizdiği' uyarısında bulundu.

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    GÖZLER TAMAMEN BEYAZLAŞIYOR VE BEYİN KÜÇÜLÜYOR!

    Araştırma için 8 fareye bulaştırılan virüsün farelerde hızlı kilo kaybı, yorgunluk ve gözlerin tamamen beyazlaşması gibi semptomlar gösterdiği görüldü.

    Araştırmacılar kemirgenlerin beyinlerinde, akciğerlerinde, burunlarında, gözlerinde ve nefes borularında 'önemli miktarda' virüs buldu.

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    Deneyin altıncı gününde, akciğerlerdeki viral yük 'önemli ölçüde azalmıştı' ancak hayvanların beyinleri küçülmüştü ve beyinlerinde 'olağanüstü yüksek' virüs seviyeleri vardı.

    Araştırmacılar, 'Enfeksiyonun ilerleyen aşamalarındaki şiddetli beyin enfeksiyonu, farelerde ölümün temel nedeni olabilir' dedi.

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    Kesfet


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    Anahtar Kelimeler:
    Çin koronavirüs kovid-19
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