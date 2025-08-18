Mynet Trend

Çin'den çılgın proje: Robot anneler insan bebekler doğuracak

Çinli bilim insanları dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Yapay rahim teknolojisini insansı robota entegre ederek döllenmeden doğuma kadar tüm gebelik sürecini gerçekleştirme hedefleniyor. İlk prototipin 2026'da tanıtılması bekleniyor.

Cansu Akalp

Çinli bilim insanları, dünyada ilk kez tam gebelik sürecini gerçekleştirebilecek bir "insansı robot" üzerinde çalışıyor. Yapay rahimle donatılacak olan bu robotun, döllenmeden doğuma kadar tüm aşamaları simüle etmesi hedefleniyor. İlk prototipin ise önümüzdeki yıl tanıtılması planlanıyor.

NTV'nin haberine göre; Çin'de Guangzhou merkezli Kaiwa Technology’nin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, yapay rahim teknolojisinin artık “olgun bir aşamaya” ulaştığını söyledi.

Zhang, “Teknolojiyi artık robotun karnına yerleştirmemiz gerekiyor, böylece bir insanla robot etkileşime girerek hamilelik süreci gerçekleşebilir” dedi.

9 AYLIK HAMİLELİK SÜRECİ

Robotun karnında yer alacak yapay rahimde, bebek tüpten aldığı besinlerle büyüyecek ve yapay amniyotik sıvı içinde gelişimini sürdürecek. Dokuz ayın sonunda ise canlı bir bebeğin doğacağı belirtiliyor.

Prototipin gelecek yıl yaklaşık 100 bin yuan (yaklaşık 10 bin sterlin) fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Ancak embriyonun yapay rahme nasıl yerleştirileceği ve döllenmenin nasıl gerçekleşeceği konusunda ayrıntılar henüz açıklanmadı.

BİLİMSEL GEÇMİŞ VE TARTIŞMALAR

Dr. Zhang, fikrin tamamen yeni olmadığını, daha önce bilim insanlarının prematüre kuzuları “biyotorba” içinde haftalarca yaşatmayı başardığını hatırlattı. Ancak bu gelişme, beraberinde büyük etik ve hukuki tartışmaları da gündeme getirdi.

Guangdong eyalet yetkilileriyle politika ve yasa taslakları üzerine görüştüğünü söyleyen Zhang, teknolojinin Çin’de artan kısırlık oranına (2007’de yüzde 11,9 iken 2020’de yüzde 18) çözüm olabileceğini savunuyor.

"ANNELİĞİN BAĞINI KOPARTIYOR"

Buna karşı çıkan uzmanlar ise teknolojiyi “sorunlu” olarak nitelendiriyor. Eleştiriler, anne ile bebek arasındaki doğal biyolojik süreçlerin bilim tarafından kopyalanamayacağı yönünde.

2022’de Philadelphia Çocuk Hastanesi’nden araştırmacılar da bu tür bir teknolojinin hamileliği “hastalıklı bir süreç” gibi gösterebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan bazı uzmanlar, yapay rahimlerin kadınları hamilelik risklerinden kurtarabileceğini ve bedensel yükü ortadan kaldırarak özgürleştirebileceğini savunuyor.

