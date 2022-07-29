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'Çin'in en çalışkan seri katili' olarak biliniyordu! Onlarca insanı katletmesinin sebebi dehşete düşürdü

29.07.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004 yılında henüz 36 yaşındayken kurşuna dizilerek idam edilen Yang Xinhai, 'Canavar Katil' olarak bilniyordu. Kısa ömrüne tam 67 vahşi cinayet ve 23 tecavüz suçu sığdıran Xinhai'nin, birçok cinayetinin ardında yatan nedenin kız arkadaşı tarafından terk edilmesi olduğu ortaya çıktı.

'Çin'in en çalışkan seri katili' olarak biliniyordu! Onlarca insanı katletmesinin sebebi dehşete düşürdü

29 Temmuz 1968'de doğan ve Çin'in en üretken seri katili olarak bilinen Yang Xinhai, 67 vahşi cinayet ve 23 tecavüz suçu işledi. 36 yıl yaşında idam edildiğinde, 'Canavar Katil' olarak korkunç bir üne kavuşmuştu. Xinhai'nin suçlarının ardındaki olayın bir ayrılık olduğu tahmin ediliyor.

'DÖNÜM NOKTASI'

Yang'ın suçları 1988 ve 1991 yıllarında hırsızlıkla başladı. Bu suçları sebebiyle çalışma kamplarına mahkûm edilen adam, 1996 yılında Henan ise tecavüze teşebbüsten beş yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 1999'da serbest bırakıldı. İşte bu yıl dönüm noktasıydı çünkü Yang'ın ölümcü çılgınlığı bu yıl gerçekleşti.

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BİRÇOK AİLEYİ KATLETTİ

SERİ KATİL

Yang'ın cinayetlerinin çoğu 1999 ve 2003 yılları arasında gerçekleşti. Geceleri sıklıkla çiftçilerden oluşan kurbanlarının evlerine giriyor ve tüm sakinleri, baltalar, çekiçler ve küreklerle öldürüyor ve bazen bütün aileyi katlediyordu.

Her seferinde yeni giysiler ve büyük ayakkabılar giyiyordu. Ekim 2002'de Yang, bir babayı ve altı yaşındaki bir kızı kürekle öldürdü ve saldırıdan ciddi kafa yaralarıyla kurtulan hamile bir kadına tecavüz etti.

SEBEBİ ŞAŞIRTTI

Davalar esnasında yayınlanan raporlar, Yang'ın korkunç cinayetlerini ve tecavüzlerini bir ayrılıktan sonra gerçekleştirdiğini iddia etti. 1999 yılında, hapishaneden serbest bırakılmasının ardından, Yang'ın kız arkadaşının, hırsızlık ve tecavüze teşebbüsten hüküm giydiğini öğrendiğinde onu terk ettiği iddia edildi. Sonraki dört yıldaki eylemlerinin, toplumdan intikam alma arzusundan kaynaklandığı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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