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Dünyanın en eğitimli ve korkunç seri katili: Ted Bundy

Seray Üstün Seray Üstün 05.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en eğitimli ve korkunç seri katili: Ted Bundy

Birçok film ve kitap aracılığıyla dünya tarihine damga vuran seri katillerin hikayesini okumuşsunuzdur. İşlediği korkunç cinayetlerle akıllara kazınan seri katil Ted Bundy işte bu listenin en dikkat çeken ismi olarak karşımıza çıkıyor. Hukuk Fakültesi’nde okuyan ve politikayla ilgilenen Ted Bundy hakkında pek çok belgesel çekilmiştir. Sizler için Ted Bundy’in gerçek hikayesini araştırdık.

Otuz beşten fazla kadını katleden bu caninin en büyük özelliği ise çekici bulduğu kadınları kelepçeleyerek öldürene kadar kanını akıtmaktı. Çocukluğunda psikolojik sorunları olan Ted, annesinin panik atak nöbetleri ve ağır depresyonuna şahit olmuştu. Annesini ablası, anneanne ve dedesi ise anne ile babası zannediyordu. Daha küçük yaşlarında annesi uyurken onun yanına bir sürü bıçağı dizmişti ve hırsızlık yapmaya başlamıştı. Hatta hırsızlık konusunda o kadar çok ustalaştı ki uzun bir süre boyunca kimsenin dikkatini dahi çekmedi. Otoriter güce karşı gelme, dükkan soyma ve bu eylemlerden keyif almak onun kendini özel hissetmesiyle bağdaşlaşmaya başladı. Bu durum sonraki yıllarda ise psikoloji de grandiöz narsizm olarak anıldı. Yaş aldıkça kalabalıkların arasında kendini yalnız hissetmeye başlayan Ted, zamanla insan ilişkieri zayıfladı. Hukuk Fakültesi’ne giren ve politikayla ilgilenen Ted’in derinlerde sakladığı cani dürtüleri sonraki dönemde yavaş yavaş ortaya çıktı.

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Bu iyi eğitimli ve saygın biri olarak görünen genç adam içindeki canavarı serbest bırakarak, sosyal maskesini çıkardı ve ilk cinayetini 4 Ocak 1974'te işledi. İlk kurbanı Joni Lenz isimli bir genç kız oldu. Kızın bodrum katındaki penceresinden yatak odasına girdi ve onu uyurken sopayla öldürdü. Joni’yi sabah kanlar içinde buldular. Yatağın başlığındaki demir çubuklardan biriyle kafasını vurulmuş ve cinsel organında o objeyle işkence vurgusuna rastlanmıştı. Joni 10 gün komada kalmış ve ağır beyin hasarına uğramıştı.

ted

Linda Ann Haley, Washington Üniversitesi'nde psikoloji öğrencisiydi. 31 Ocak 1974 gecesi uyuduktan sonra Ted kızın odasına girdi ve ona tecavüz etti. Sonrasında Linda'yı sessiz bir şekilde evin dışına taşıdı. Kızın parçalanmış uzuvları ve kafatası 1 yıl bulunamadı. Sadece öldürmekle kalmadığı suçlarında, cesetlerin parçalarını kesip evine hatıra olarak götürüyordu. Evinde bulunan kadın kafalarının saçları yıkanmış, yüzlerinde makyaj ve cinsel tacize uğramış şekilde kayıtlara geçtiği biliniyor.

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Ted Bundy, kadınları çekmek için koltuk değnekleri ya da alçı kullanarak topallayan, sakat veya kitaplarını yere düşürmüş gii yaparak yardım istiyordu. Georgeann Hawkings adlı kurban da böyle tuzağa düşmüştü. Kitapları taşımak için arabanın içine doğru eğilen kızın kafasına levyeyle vurarak, arabanın içine itti. Ellerini bağladıktan sonra görünmemesi için kızın üstüne bir şeyler örttü.Genellikle kurbanlarını Seattle'daki ormanın derinliklerine götüren Ted, herhangi bir kurban onun sopalı saldırısından kurtulacak olursa, hemen ona cinsel saldırıda bulunuyordu.

1975 yılında Carol adında bir kadını kaçırdığı için tutuklandu ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki yıl sonra mahkemede kendi avukatlığını yaptı ve cezaevinin kütüphanesinden firar ederek kayıplara karıştı. Bu firardan iki ay sonra tekrar yakalanan Ted, 1977 yılında yeniden hapisten kaçmayı başardı.

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1978 yılında Florida’ya geldi ve tarihin en büyük seri katil eylemlerinden birine imza attı. Florida Eyalet Üniversitesi'ndeki Chi Omega çocuk yurduna girdi orada 15-20 dakika içinde vahşi bir toplu tecavüz ve cinayet işledi. 21 yaşındaki Margaret Bowman'ı odun yığınıyla döverek öldürdü ve kızı çorapla süsledi. 20 yaşındaki Lisa Levy'yi dövdükten sonra boğdu. Ona bir şişeyle cinsel tacizde bulunduktan sonra meme uçlarından birini yırttı ve kalçasının etini derinden ısırdı.Karen Chandler ve Kathy Kleiner adında iki kız kardeşi dövdü. Kızlar o kadar kötü dövülmüştü ki kırık çeneleri, eksik dişleri ve yırtıkları vardı.

9 Şubat 1978’de Florida’da Ted Bundy Kimberly Leach adında 12 yaşındaki bir kızı kaçırarak ona tecavüz etti. Ardından ise öldürdü. Kızın cesedini bir domuz kulübesine atarak şehirden kaçtı. Ayrıca 12 yaşındaki Lynette Dawn Culver'ı Pocatello'daki ortaokuldan uzaklaştırıp kaçırdı ve otel odasına götürdü, orada kıza tecavüz etti sonrasında boğup cesedini Pocatello'nun kuzeyindeki bir nehre attı.

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24 Ocak 1989 günü Ted elektrik şoku ile idam edildiğinde dışarıdaki kalabalık 'Yan Bundy yan' diyerek bağırıyordu.

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