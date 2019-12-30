Mynet Trend
  4. Çin'in kilden asker ordusuna 220 tane daha eklendi

Çin'in kilden asker ordusuna 220 tane daha eklendi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

Çin'in ünlü 'kilden asker ordusu' Terracota Savaşçıları'ndan 220 tane daha bulunduğu açıklandı.

Çin'in kilden asker ordusuna 220 tane daha eklendi

Çin'de bulunan ve pişmiş çamur ve bronzdan yaptırılmış binlerce toprak asker heykellerden oluşan Terracota Savaşçıları 1974 yılında keşfedilmişti. UNESCO Dünya Mirası listesine de alınan heykellerin her birinin birbirinden farklı olduğuna inanılsa da, yapılan araştırmalar neticesinde askerlerin 10 farklı asker şablonu üzerinden üretildiği belirlendi.

8 BİN ASKERE EK OLARAK 220 HEYKEL DAHA BULUNDU

Çin'in Şanşi eyaletine bağlı Şi'an'da bulunan heykellerin ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang'ı korudukları iddia ediliyordu. İmparatorun lahitinin yerini bulmak üzere çalışan arkeologlar ise mevcut 8 bin askerin yanında yeni 220 heykel daha bulduklarını açıkladı.

BÖLGEDE EN ESKİ ALTIN DEVE HEYKELİ DE BULUNDU

Bölgenin ayrıca çanak, çömlek, bronz, yeşim taşı, az miktarda altın, gümüş ve demirden yapılmış eserlerle dolu olduğu biliniyor. Bölge üzerinde 2009 yılından beri 500 metrekarelik bir alan üzerinde çalışma yapan ekip, aynı zamanda bugüne kadar yapılmış en eski altın deve heykeline de ulaştı.

Öte yandan, bölgenin Çin'in İpek Yolu üzerinden batı ile kurduğu ticari ilişkilere dair önemli ipuçları barındırdığına inanılıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Arkeoloji kazı asker

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Kar, sağanak, fırtına...

Dikkat! Kar, sağanak, fırtına...

İşte MasterChef 2019 şampiyonu

İşte MasterChef 2019 şampiyonu

Sosyal medyada gündemi sarsmıştı!

Sosyal medyada gündemi sarsmıştı!

Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzellik algılarını alt üst etti: Siyah Hannah Montana!

Güzellik algılarını alt üst etti: Siyah Hannah Montana!

Bu kasabayı insanlar terk etti! Artık sadece kediler var

Bu kasabayı insanlar terk etti! Artık sadece kediler var

O bilim insanına 3 yıl hapis cezası!

O bilim insanına 3 yıl hapis cezası!

Yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan 5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı

5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı

Yeni yılda bunları yaparak hedeflerinize ulaşın!

Yeni yılda bu 8 şey sizi hedeflerinize ulaştıracak!

Dünyanın en yaşlısıydı! Fausta vefat etti

Dünyanın en yaşlısıydı! Fausta vefat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.