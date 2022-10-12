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Cinayet Dosyası'nın yıldızı Angela Lansbury kimdir? Angela Lansbury neden öldü? Doğum gününe beş gün kala hayatını kaybetti!

12.10.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinayet Dosyası'nın yıldızı Angela Lansbury hayatını kaybetti. Dizide Jessica Fletcher karakterine hayat veren ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini üzdü. Yapılan açıklamaya göre; ünlü oyuncu, doğum gününe 5 gün kala Los Angeles'taki evinde uykusu sırasında yaşamını yitirdi. Peki, Cinayet Dosyası'nın yıldızı Angela Lansbury kimdir? Angela Lansbury neden öldü?

Cinayet Dosyası'nın yıldızı Angela Lansbury kimdir? Angela Lansbury neden öldü? Doğum gününe beş gün kala hayatını kaybetti!

Angela Lansbury Cinayet Dosyası'nda (orijinal adı: Murder, She Wrote) hayat verdiği Jessica Fletcher karakteriyle biliniyordu. 80 yıllık oyunculuk kariyeri boyunca üç kez Oscar adayı olan ünlü isim hayatını kaybetti. Birçok kişi ünlü yıldız hakkında araştırma yapıyor. Peki, Cinayet Dosyası'nın yıldızı Angela Lansbury kimdir? İşte Angela Lansbury'nin hayatı ve biyografisi...

ANGELA LANSBURY KİMDİR?

Angela Landsbury 1925 yılında Londra'da doğdu.

İngiltere'den ABD'ye taşınan Landbury, Feagin Dramatik Sanat Okulu’na girdi. Gaslight adlı yapımda oynayan ünlü ismin yolu önce Broadway'e sonra da Hollywood'a düştü.

Uzun kariyeri sırasında kendisine hem şöhret hem servet kazandıran yapım ise Cinayet Dosyası oldu. Landsbury, bu dizide canlandırdığı Jessica Fletcher rolüyle hafızalara kazındı.

Angela Landsbury bu diziden kazandığı parayla Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin kadınları arasına girmiştir.

ANGELA LANSBURY NEDEN ÖLDÜ?

Angela Landsbury, Los Angeles'taki evinde, uykusu sırasında hayata veda etti.

Ünlü yıldızın ölüm haberini ailesi duyurdu.

CİNAYET DOSYASI'NIN YILDIZI ANGELA LANSBURY KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Cinayet Dosyası (Murder, She Wrote) adlı diziyle tanınan Angela Landsbury yaşında yaşamını yitirdi.

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