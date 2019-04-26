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Cinayet Süsü filminin fragmanı yayınlandı

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SİNEMA TV  | 26.04.2019 15:13 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Ali Atay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu ikinci film olan komedi türündeki Cinayet Süsü'nden fragman yayınlandı. TAFF Pictures yapımcılığındaki filmin fragmanında Cinayet Büro ekibinin soru işaretleriyle dolu bir cinayet vakasını çözmeye girişiyor.

Cinayet Süsü filminin fragmanı yayınlandı

Leyla İle Mecnun dizisiyle tanıdığımız ve Limonata, Tribeca'da prömiyerini yapması beklenen Nuh Tepesi, Ayla, Türk İşi Dondurma gibi filmlerle başarısını kanıtlayan Ali Atay, Ölümlü Dünya'da Atay ile birlikte çalışan Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin senaryosunu yazdığı Cinayet Süsü'nden fragman yayınlandı. Film, tarihin en gizemli cinayet vakalarından birini Cinayet Büro ekibinin karşısına çıkarıyor. Ancak ekip, bu gizemli cinayeti olabilecek en kötü yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Bu yanlış yöntemlerin üstüne ardı ardına gelen cinayetler ise işlerini hiç de kolaylaştırmıyor. Ekip içinde filizlenen aşk ve suçlunun asla yakalanamaması üzerine herkes cinnetin eşiğine gelecektir.

Cinayet Süsü filmiyle birlikte usta oyuncu Uğur Yücel'in de beyaz perdeye dönüşüne tanık olmuş oluyoruz. Yücel, filmde emektar Başkomiser Emin karakterine hayat veriyor. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda televizyon ekranlarının en sevilen oyuncularından Binnur Kaya, usta oyuncu Cengiz Bozkurt, Mert Denizmen ve filmin senaryosuna imza atan Feyyaz Yiğit yer alıyor.

Ali Atay'ın ikinci yönetmenlik deneyimi olan komedi türündeki Cinayet Süsü filminin 16 Ağustos tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

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