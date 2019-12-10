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Çin'de küpte pirinç içine gömülmüş en az 500 yıllık yumurtalar bulundu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.12.2019 13:56 | Son Güncelleme

Çin'de küpte pirinç içine gömülmüş en az 500 yıllık yumurtalar bulundu

Çin'in güneybatısındaki Siçuan bölgesinde bir küpte en az 500 yıllık yumurtalar bulundu.

Şinhua'nın haberine göre, Guang'an Şehir Müzesi Müdürü Tang Yunmei, Ming Hanedanı'na (1368-1644) ait bir mezarda bulunan küpteki yumurtaların pirincin içinde gömülerek muhafaza edildiğini ve en az 500 yıl kırılmadan kaldığını söyledi.

Tang, 1501'de ölen Yang Ming ve iki eşine ait mezarın, içinde ısının ve nem oranının değişmeyecek biçimde inşa edilmiş olmasının da yumurtaların kırılmadan kalmasında etkili olduğunu ifade etti.

Çin'de 2015 yılında arkeologlar, 2 bin yıl öncesinden kalma mezarda bir yumurta bulmuş, ancak yumurtanın kabuğu, araştırmacıların temizlemek için kullandığı fırçanın darbesiyle çatlamıştı.

Mezarlara yumurta koymanın kültürel anlamı, tarihçiler arasında hala tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bazı tarihçiler, yumurtanın, yaşamın sayısız kuşaklar boyu sürmesini sembolize ettiğini savunurken, diğerleri mezar sahibi hayattayken sevdiğinden dolayı mezarına yumurta konulduğunu düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
500 yıllık yumurtalar çin Siçuan

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