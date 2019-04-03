1 yılda 8 bin kez acil servisi arayıp küfür eden adama hapis

Çin'in Zhejiang bölgesinin Ningbo şehrinde yaşayan ve isminin Zhang olduğu öğrenilen adam, bir yıl boyunca Çin'in acil servis numaraları olan 110 (polis), 119 (itfaiye) ve 120'yi (acil sağlık) defalarca arayarak çağrı merkezi çalışanlarını rahatsız ettiği öğrenildi.

Yinzhou Bölgesi Halk Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Zhang'ın Haziran 2017'den başlayarak insanların zamanını harcadığı ve çalışanları rahatsız ettiği için 8 ay hapisle cezalandırıldığı belirtildi.

'MEMURLARIN RUH SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ'

Mahkeme başkanı tarafından yapılan açıklamada ise "Yalnızca memurların acil durum mesaisini kesintiye uğratmakla kalmadı, aynı zamanda hattı işgal etmesi sebebiyle yardıma ihtiyacı olanların daha uzun süre beklemelerine yol açtı. Ayrıca, memurların ruh sağlığını olumsuz yönde etkiledi" ifadelerini kullandı.

Mahkemeye çıkmadan önce Zhang'a ayrıca HAziran 2017 ve Şubat 2018 arasında acil servisi 6 bin defa rahatsız etmek suçundan ötürü iki ayrı idari ceza da verildi. Ancak bu karar, Zhang'ı caydırmaya yetmedi ve Nisan ve Eylül 2018 arasında 2.700 arama daha yaptı.