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Çinli hosteslerden 10 bin metre yükseklikte peçeli Türk dansı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2019 22:08 | Son Güncelleme

Çin’in önemli havayolu şirketlerinden biri olan Sichuan Havayolları’nın pandaların ana vatanı Çengdu kentinden İstanbul’a başlattığı ilk uçuşta Çinli turist akını dışında eğlenceli saatler de yaşandı. Uçağın Türk hava sahasına girişinde 10 bin metrede Türk ezgileri eşliğinde Çinli hostesler peçe takarak Türk dansından örnekler sergilemeleri yolcular tarafından bol bol alkışlandı.

China Southern Havayolları’nın Pekin’den İstanbul’a uçması sonrası Çin’in pandaları ile ünlü kenti Çengdu’dan Sichuan Havayolları, İstanbul’a tarifeli seferlere bugünden itibaren başladı.Çin şirketinin İstanbul’a Airbus 330 tipi uçakla yaptığı ilk uçuşa yolcular da yoğun ilgi gösterdi.254 yolcu ilk uçuşta yer aldı. İlk uçuşa Çin şirketinin yöneticileri de katıldı.

Boş koltuk kalmazken özellikle uçakta havayolu şirketinin dergisinde Kapadokya’da dahil Türkiye tanıtımı geniş yer aldı. Taksim, İstanbul, Safranbolu ve Konya’nın tanıtıldığı dergide Türkiye hakkında övgü dolu sözler kullanıldı.

"KAPADOKYA’YI GÖRMEYE GELİYORUZ"

Yolcuların büyük bir bölümü özellikle Kapadokya’yı görmek için Türkiye’ye geldiklerini söylediler.Şirketin bundan sonraki uçuşlarına da Çinli yolcuların yoğun talep gösterdiği de belirtildi.

10 BİN METREDE TÜRK EZGİLERİ EŞLİĞİNDE DANS ETTİLER

Sichuan Havayolları’nın geniş gövdeli Airbus 330 tipi uçağı, Türk hava sahasına girişinde Çinli hostesler yolcular için bir sürprize imza attı.10 bin metrede önce kabin ışıkları kapatılırken fener eşliğinde Türk müzikleri kabinde duyulmaya başladı.Peçe takan hostesler dans ederek yolcuların eğlenceli vakit geçirmesine neden oldu.Yolcular hosteslerin Türk danslarından örnekler sergilemelerini cep telefonları ile çekmeyi de ihmal etmedi.Peçe takarak dans eden hostesler ile yolcular da bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Uçağın İstanbul Havalimanı’na sabah saatlerinde inişi sonrası da bir tören düzenlendi.Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de uçağı karşılayanlar arasında yer aldı.Uçak su takı ile karşılandı.Sichuan Havayolları sonrası, China Southern Havayoları Wuhan ve Lucky Air de Kunming kentinden İstanbul’a uçuşlar yapacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sichuan Havayolları istanbul hostes dans Kapadokya

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