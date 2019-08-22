Çinliler AirDrop için güçlerini birleştirdi!

Apple, iOS ve macOS cihazları arasında dosya transferi için 2013 yılında iOS 7 ile AirDrop sistemini tanıtmıştı. Bluetooth’tan daha hızlı dosya transferi sağlayan bu özellik diğer tüm Android telefon sahiplerini kıskandırıyordu. Bluetooth’a göre daha güvenli olan bu özellik şimdi Xiaomi, Oppo ve Vivo üçlüsü tarafından Android telefonlar ile buluşuyor.

Çinli telefon üreticileri olan Xiaomi, Oppo ve Vivo; ColorOS, FuntouchOS ve MIUI arayüzlerinde çalışacak olan dosya transfer sistemini duyurdu. Saniyede 20 MB hızında veri transferi yapabilen bu özellik, önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan güncellemeler ile kullanıma sunulacak.

Aynı Apple ekosisteminde olduğu gibi sadece Xiaomi, Oppo ve Vivo telefonları arasın çalışacak olan bu özelliğin diğer Android telefonlara gelmeyeceği söyleniyor. Bakalım ilerleyen günlerde Samsung, Huawei ve LG gibi diğer Android telefon üreticileri de cihazları arasında veri transferi yapma imkanı sunacak mı?

Dropbox merkez ofisinde yangın çıktı

