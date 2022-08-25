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Cins eş anlamlısı nedir? Cins eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

25.08.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime açısından dünyadaki en zengin diller arasında yer alır. Bu nedenle eş anlamlı kelime kavramı ortaya çıkmıştır. Cins kelimesi de eş anlamlısı olan kelimelerdendir. Peki, cins kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Cins kelimesinin eş anlamı birden çoktur. Bu eş anlamlılar cins kelimesinden farklı yazılır. Fakat kelimelerin anlamları cins kelimesiyle aynıdır. Cins kelimesinin birden çok eş anlamlısı vardır. Cinsin eş anlamlıları günlük yaşam dışında sınavlarda da çok çıkıyor. Günlük konuşma ve yazışmalarda sık sık geçer. Kurulan pek çok cümlenin içinde cinsin eş anlamlılarına rastlanır. Cümlelerin ve ifadelerin zenginleştirilmesi açısından cins kelimesinin eş anlamlılarının kullanılması çok önemlidir.

Cins kelimesinin anlamı nedir?

Cins kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük türlerine geçmeden önce kelimenin gerçek anlamını bilmek gerekiyor. Türk Dil Kurumu’na göre cins kelimesinin beş farklı anlamı var. Arapça kökenli cins kelimesinin anlamları şu şekildedir;

  • Tuhaf, garip
  • Çeşit, tür,
  • Birçok ortak özelliği olan türler topluluğu
  • Asıl, soy ve kök
  • Diğerlerine nazaran üstün niteliklere sahip olan

Cins kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek;

  • Ahmet’in çok cins davranışları var.
  • Kaktüs türü çiçekler her ortama uyum sağlar.

Cins kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Cins eş anlamlısı, sekiz tanedir. Cinsin birbirinden farklı eş anlamlıları vardır. Cins kelimesinin eş anlamlıları; zümre, camia, nev, topluluk, takım, tür, çeşit, janrdır. Cinsin eş anlamlıları günlük yaşamın pek çok alanında kullanılıyor. Aynı şekilde sınavlarda çok çıkan eş anlamlı kelimelerin başında geliyor.

Cinsin eş anlamlıları ile örnek cümleler;

  • En çok korku türünde filmler izlemeye bayılıyorum.
  • Çeşit fazlalığından insan alacağını şaşırıyor.
  • Onların camia çok değişik.
  • Topluluk olarak her zaman bu olaya ılımlı yaklaşmaya çalışıyoruz.
  • Kullandığı dil bakımından o polisiye romanlarının önemli janrı olarak görülüyor.
  • Penguende bir kuş türüdür.
  • Bizim evin karşısındaki cafe pasta çeşitleri açısından çok zengindir.
  • Bir nevi oda bir anne.
  • Seninle aynı zümrenin içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
  • Orkide, Orchidaceae Asparagales takımından bir bitki türüdür.


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