Cinsel eşya satan dükkandan devasa yapay penisi çalmaya çalıştı! Kapıdan çıkartamayınca yakayı ele verdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentindeki bir cinsel eşya satan dükkanda ilginç anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan bir hırsız dükkana girdiğinde önce sakin tavırlarla içerisini gezdi. Ardından ise önüne çıkan yaklaşık 1 metrelik yapay penisi kucağına alarak koşmaya başladı. Ancak cinsel ilişki oyuncağının dükkanın kapısından çıkmaması üzerine hırsız kısa sürede yakayı ele verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Mağaza personeli tarafından sosyal medyadan paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin sonrasında ismi açıklanmayan hırsız gözaltına alındı. Mağaza yetkilileri ise, “Dükkanımızın en büyük ve ağır ürünüydü. Onu çalmayı düşünebilmesi bile çok ilginç” dedi.