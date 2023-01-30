Siparişlerinde büyük hata! Kayınvalidesi kutuyu açınca cinsel ilişki oyuncağıyla karşılaştı

Amanda Reed isimli bir kadın çevrimiçi bir alışveriş sitesinin teslimatı sırasında kargoların karışması üzerine yaşadığı son derece utanç verici durumu TikTok’tan anlattı. Kocasının kendisine bir çalışma masası sipariş ettiğini ifade eden Amanda, kayınvalidesinin kargosunu teslim aldığını söylediği telefon konuşmasıyla bir anda ne yapacağını bilemedi. Çünkü 85 yaşındaki kadın paketi açtığında masa değil de bir cinsel ilişki oyuncağıyla karşılaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Amanda’nın ilginç kargo teslimatını anlattığı videosu kısa sürede 1.7 milyondan fazla izlendi. Bir sosyal medya kullanıcısı benzer bir durumu yaşadığını dile getirerek, “Bunun sadece benim başıma gelmediğini bilmek çok güzel” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten ne kadar utandığını tahmin edebiliyorum” yorumunu yaptı.