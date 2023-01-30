Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Siparişlerinde büyük hata! Kayınvalidesi kutuyu açınca cinsel ilişki oyuncağıyla karşılaştı

Siparişlerinde büyük hata! Kayınvalidesi kutuyu açınca cinsel ilişki oyuncağıyla karşılaştı

30.01.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevrimiçi bir alışveriş sitesi üzerinden kocasının kendisine bir çalışma masası sipariş ettiğini dile getiren Amanda isimli bir kadın, kendisine teslim edilen ürün karşısında şaşkına döndü. Oğlunun okul maçına gittiği için evde olmadığı ifade eden Amanda, kargonun kayınvalidesine teslim edilmesini istedi. 85 yaşındaki kadın kutuyu açtığında ise cinsel ilişki oyuncağıyla karşılaşınca şaşırdı.

Siparişlerinde büyük hata! Kayınvalidesi kutuyu açınca cinsel ilişki oyuncağıyla karşılaştı

Amanda Reed isimli bir kadın çevrimiçi bir alışveriş sitesinin teslimatı sırasında kargoların karışması üzerine yaşadığı son derece utanç verici durumu TikTok’tan anlattı. Kocasının kendisine bir çalışma masası sipariş ettiğini ifade eden Amanda, kayınvalidesinin kargosunu teslim aldığını söylediği telefon konuşmasıyla bir anda ne yapacağını bilemedi. Çünkü 85 yaşındaki kadın paketi açtığında masa değil de bir cinsel ilişki oyuncağıyla karşılaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

1

Amanda’nın ilginç kargo teslimatını anlattığı videosu kısa sürede 1.7 milyondan fazla izlendi. Bir sosyal medya kullanıcısı benzer bir durumu yaşadığını dile getirerek, “Bunun sadece benim başıma gelmediğini bilmek çok güzel” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten ne kadar utandığını tahmin edebiliyorum” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

 Erotik shop ifşa etti! Çaldığı eşya şaşırttı

Erotik shop ifşa etti! Çaldığı eşya şaşırttı

 Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan iç çamaşırıyla limitleri zorladı! Bakmaya doyamadılarTransparan iç çamaşırıyla limitleri zorladı! Bakmaya doyamadılar
Erotik shop ifşa etti! Çaldığı eşya şaşırttıErotik shop ifşa etti! Çaldığı eşya şaşırttı
Skandal olay! Yüksek not karşılığında cinsel ilişki...Skandal olay! Yüksek not karşılığında cinsel ilişki...
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki vibratör kargo

En Çok Okunan Trend Haberler

“Öfke nöbeti” diyerek savundu! Cinsel organından çıktı

“Öfke nöbeti” diyerek savundu! Cinsel organından çıktı

Skandal olay! 12 yaşındaki çocuğu cinsel ilişkiye zorladı

Skandal olay! 12 yaşındaki çocuğu cinsel ilişkiye zorladı

Her gün onlarca kişi geliyor! Evini genelev zannettiler ve...

Her gün onlarca kişi geliyor! Evini genelev zannettiler ve...

Seksi pozlar! Eşofmanı kalçasından indirip tanga iç çamaşırıyla...

Seksi pozlar! Eşofmanı kalçasından indirip tanga iç çamaşırıyla...

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.