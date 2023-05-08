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Cinsel hayat açıklamasıyla gündeme gelmişti! Selen Görgüzel'den yeni iddialı pozlar

08.05.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne tarzı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel açıklamalarıyla gündeme geliyor. Cinsel hayat ve aldatma açıklamasıyla gündeme gelen Görgüzel transparan elbisesiyle yine dikkat çekti.

Cinsel hayat açıklamasıyla gündeme gelmişti! Selen Görgüzel'den yeni iddialı pozlar

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili "Onu düzenli olarak aldattım" açıklaması yaparak herkesi şoke eden Selen Görgüzel gündemden düşmüyor.

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla YouTube’da yayınlanan “Haber Bahane” programında cinsel hayat konusunda da "Benim libidom yüksek değildir ve sapyoseksüel biriyim. Cinsel hayat düşkünlüğüm yok, aklıma gelmiyor. Benim eril enerjim yüksektir. İlişkilerde baskın biriyim” açıklamasında bulunmuştu.

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Beni bilen bilir bilmeyen de kendi bilir" diyerek açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyleyen Selen Görgüzel transparan tarzıyla dikkat çekti.

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Baştan aşağı transparan giyen Görgüzel'e hayranlarından beğeni yağarken bazı takipçiler ise bu tarzı çok açık buldu.

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Selen Görgüzel sosyal medya Hamdi Alkan hamdi

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