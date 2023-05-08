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  4. Esra Ezmeci soru karşısında şoke oldu! "Kocamın cinsel organı küçük tuzlu suyla..."

Esra Ezmeci soru karşısında şoke oldu! "Kocamın cinsel organı küçük tuzlu suyla..."

08.05.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, ilişki ve cinsellik tavsiyeleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ezmeci son olarak yine soru cevap yaptı. Ancak ünlü isme gelen soru şoke etti. Bir kadın takipçi eşinin cinsel organıyla ilgili öyle bir soru sordu ki...

Esra Ezmeci soru karşısında şoke oldu! "Kocamın cinsel organı küçük tuzlu suyla..."

FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya' programının final yapmasının ardından sosyal medyada paylaşımlarına ve tavsiyelerine devam eden Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci soru cevap aktivitesiyle dikkat çekti.

Instagram hesabından soru-cevap etkinlikleri düzenleyen Esra Ezmeci, bu sefer gelen soru karşısında resmen şaşkına döndü.

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Ezmeci'ye gelen soruda "Kocamın cinsel organı küçük tuzlu suyla büyür mü bekletsek?" yazıyordu.

"Sizi çok seviyoruz" dedi ve ekledi! "Sizi çok seviyoruz" dedi ve ekledi!

Bu soruya şoke olan ünlü isim açıklamasında "Turşu mu kuracaksınız? Öyle şeyler yapmayın. Sadece enerji dengelemek için banyo sonrası durulanmak için kullanın" dedi.

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