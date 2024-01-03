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Cinsel hayatını açık açık anlatmıştı... Hamile olan Emily Atack'ın çocuğun babası merak ediliyordu! Bebeğin babası öyle biri çıktı ki: Meğer üvey...

03.01.2024 18:09 | Son Güncelleme:
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Emily Atack hamile olduğunu ve nisan ayında ilk çocuğunu beklediğini açıklamıştı. Emily Atack'ın yeni erkek arkadaşının ve doğmamış bebeğinin babasının onun üvey kuzeni olduğu ortaya çıktı.

İngiliz oyuncu Emily Atack cinsel hayatına dair itiraflarıyla gündeme gelmişti. Barda tanıştığı bir adam ve onun eşiyle üçlü ilişki yaşadığını açık açık anlatan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Bebeğinin karnını gösteren siyah beyaz bir fotoğraf paylaşan 34 yaşındaki Emily, 1 milyon takipçisine beş aylık hamile olduğunu ve Nisan ayında doğum yapacağı söyledi.

Oyuncu paylaşımında, "Herkese Merhaba, biraz zaman oldu ama bazı haberler ile geri döndüm. Bir bebeğimiz olacağını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum!! Hiç bu kadar mutlu ve aynı anda bu kadar dehşete düşmemiştim. Lütfen bana iyi davranın. Her gün heyecan, korku, neşe, histeri ile karışık, üstüne çok fazla kusma - biraz da Alton Towers'da akşamdan kalma bir şekilde unutulmuş gibi. Vücudumu böyle çılgın bir seviyede tanımalıyım. Bana çok şey verilenin kıymetini bilmemi sağladı, büyüttüğüm küçük mürekkep balığının yuvası olması için elimden geleni yapıyorum. Bebeğin fıstık ezmesi ve reçelli sandviçlerle dolu bir döşeğe yaslandığını ve daha fazla çikolata düğmesi istediğini hissedebiliyoruz. Tüm bunları size yazdığım için çok mutluyum. Yıllar boyunca hep yanımda oldun, annemin dönemine girmemi izlemek için yanımda ol. Aman Tanrım! Hadi gidelim" ifadelerini kullanmıştı.

emily

Daily Mail'in haberine göre, Emily Atack'ın yeni erkek arkadaşının ve doğmamış bebeğinin babasının onun üvey kuzeni Dr. Alistair Garner olduğu iddia edildi.
Emily ve Alistair kısa süre önce bebeklerinin gelişine hazırlanmak için birlikte ev hazırladılar.

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