Cinsel içerikli film yıldızı Tabitha Stevens’ın estetik itirafı! “Çılgın bir bağımlıydım”

1990’lı yıllarda yetişkin filmlerinde rol alarak kısa sürede ünlenmeyi başaran Tabitha Stevens, kapsamlı vücut modifikasyonlarını anlattı. Henüz 20’li yaşlarındayken estetik operasyon yaptırmaya başlayan Stevens, o dönemde Beverly Hills tavrının moda ve çoğu kadının aynı yüz hatlarına sahip olduğunu itiraf etti. Şimdilerde 52 yaşında OnlyFans üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını paylaşan Stevens, estetik prosedürlerini bir nimet aynı zamanda bir lanet olarak tanımladı.

“ELEŞTİRİLER YÜZÜNDEN DEĞİŞTİRDİM”

Yetişkin film yıldızı olarak popüler olduğu dönemde çok sayıda estetik operasyon yaptırdığını ifade eden Stevens, “Gösteriye çıkmadan önce çok sayıda plastik cerrahi işlemi yapmıştım. Yanak implantları, burun implantları yapmıştım. Çünkü doktor, 'Bunu yaparsan daha iyi görüneceğini düşünüyorum' demişti. Ben de ona inandım. Tabii ki yirmili yaşlarındayken ‘Belki de bunu yapmalıyım' diyorsunuz. Sonunda ise yanağımdan gözüme doğru çıkan bir implanta sahip oldum. Acil bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyordu” diye konuştu.

Sürekli olarak çirkin olduğumu söyleyen eleştiriler aldığında estetik operasyonların bağımlılığa dönüştüğünü ifade eden Stevens, “Çılgın bir bağımlılıktı ve bir türlü bırakamadım. Kendimi diğer insanlara beğendirene kadar estetik işlem yaptırmaya devam ettim. Eleştiriler yüzünden değiştirdim” dedi.



