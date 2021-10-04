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Cinsel ilişki açıklamaları gündemde olan Lottie Moss şimdi de kalçasındaki dövmeyi gösterdi

04.10.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modellik kariyerine devam ettiren Lottie Moss, aynı zamanda sosyal medyayı da aktif şekilde kullanıyor. Lottie Moss son olarak kalçasındaki dövmeyi göstermek için cesur bir poza imza attı.

Cinsel ilişki açıklamaları gündemde olan Lottie Moss şimdi de kalçasındaki dövmeyi gösterdi

Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla zaman zaman olay olan Lottie Moss son olarak seksin harika bir şey olduğunu belirtmişti.

Moss "Herkes, belki eş zamanlı değil belki de öyle bilemem ama sabah uyandığında dişini fırçalayıp seks yapar. Bu tabii pozisyona bağlı olan bir şey ve ben de seksi destekleyen biriyim" açıklamasıyla olay olmuştu.

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Geçtiğimiz süreçte panseksüel olduğunu söyleyen model, flörtleştiği kişilerin tercihlerine saygı duyması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Lottie Moss bu açıklamalarla gündemdeyken yeni pozunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tanga bir iç çamaşırı giyen Loss pozunu paylaşarak hayranlarının ilgisini üstünde tutmayı başardı.

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Lottie Moss
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