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Cinsel ilişki araştırmasının sonucu herkesi şaşırttı! Bu değerlendirme çok konuşulacak

07.07.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yapılan bir araştırma cinsel ilişki rutinlerinin yaşlara göre dağılımını ortaya koydu. Araştırmada 65 yaş ve üzerindekilerin üçte birinin günde en az bir kez cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Araştırma sonucunda yaşlı çiftlerin resmi olarak gençlere kıyasla cinsel hayatlarının daha aktif olduğu belirtildi. Aynı zamanda araştırmada Z kuşağının %40’nın haftada bir kez cinsel ilişki yaşadığı gösterildi.

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu herkesi şaşırttı! Bu değerlendirme çok konuşulacak

İngiltere’de cinsel ilişki rutinlerine yönelik olarak yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçları ortaya çıkarttı. Araştırmada cinsel ilişkinin yaşlara göre dağılımının yanında, çiftlerin ne sıklıkla tartıştıkları ve şu anki ilişkilerinde ne kadar aşık oldukları sorgulandı. Çalışma, 65 yaş üstü çiftlerin gençlere göre daha yakın temas halinde olduğunu ifade etti.

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TOPLUMSAL TABULARI YIKTI

Toplumsal olarak yaşla birlikte çiftlerin birbirlerinden uzaklaştığı düşünülse de araştırma verileri durumun zannedildiğinin aksi yönünde olduğunu gösterdi. Çalışmada 65 yaş ve üzerine mensup olan grubun %35’inin günde en az bir kez, aynı grubun %15’inin ise birden fazla kez cinsel ilişki yaşadığı tespit edildi.

Z kuşağı olarak adlandırılan 18-24 yaş grubundaki katılımcıların verdiği bilgiler doğrultusunda grubun %19’unun her gün cinsel ilişkiye girdiği, 45-54 yaş aralığında ise bu oranın %3’e düştüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
araştırma
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