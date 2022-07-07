Restoranın tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Arkalarında bıraktıkları detay onları ele verdi

New York’ta bir restoran sahibi olan Keithy McNally, bir çiftin gizlice erkekler tuvaletine girerek cinsel ilişkide bulunduklarını söyledi. Tuvalette alyans tutan çifte seslenen McNally, sosyal medya hesabından yüzüğü geri almaları için çağrı yaptı.

“RESTORAN MÜDÜRÜ HABER VERDİ”

Daily Mail'in haberine göre, restoran müdürü Zouheir Louhaichy McNally’e bir mesaj göndererek erkekler tuvaletinde cinsel ilişkiye giren bir çiftten söz etti. Çalışanlara haber vererek erkekler tuvaletini kontrol etmelerini istediğini belirten McNally, “Personelin acele etmesini ve neler olup bittiğini kontrol etmesini istedim. Ancak çifti hiçbir yerde bulamadık. Adeta sır oldular. Ancak lavabonun hemen önünde bir alyans bulduk” dedi.

McNally, çiftin hala kayıp yüzüklerini almadığını söyleyerek sosyal medyadan kendilerine seslendi.



