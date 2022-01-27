Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında yaptığı cinsel ilişki itirafıyla gündem olan Nagihan Karadere, Survivor All Star 2022 sezonunda ekranlara geri döndü. Karadere'nin cüretkar paylaşımları dikkat çekti.

1984 doğumlu Nagihan Karadere, 2003 yılında gerçekleşen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu ve birçok olimpiyat organizasyonunda gümüş madalya kazandı.

Nagihan Karadere, 2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline geldi. Performansıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Karadere, 2018 yılında katıldığı Survivor All Star konseptiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Ünlü atlet, Survivor 2018 sezonunu ikinci olarak kapattı.

Şimdilerde Survivor All Star 2022 ile ekranlara geri dönen Nagihan Karadere, değişimiyle dikkat çekti.

Sosyal medyada epey aktif olan Karadere, cüretkar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI

Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıl katıldığı Konuşanlar programında yaptığı cinsel ilişki itirafıyla tepki çekmişti.

Karadere, ''Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi. Yaşadığı her ilişkide, ten uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Eşiyle boşanma arifesindeyken eski sevgilisiyle birlikte olduğunu söyleyen Karadere, çıplak fotoğraf skandalıyla da magazin gündemini sarsmıştı. Karadere'nin eşi Uğur Gökçe'nin çıplak fotoğrafları, internete düşmüş, Karadere, yaptığı açıklamada bir çetenin kurbanı olduklarını anlatmıştı.



