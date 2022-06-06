Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca olanlar oldu! Sahibi bilmemezlikten geldi ama kıpkırmızı oldu

Genç bir kadın evinden çıkan dumanlar ve yoğun yanık kokusu üzerine endişelenerek itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekiplerin yangının kaynağı bulmak için yaptığı çalışmalar sonucunda sebebin yanıp eriyen bir cinsel ilişki oyuncağı olduğu ortaya çıktı.

KAYNAĞINI ARADILAR

Şehrin merkezi Kasteelplein bölgesinde yaşayan daire sakini, tuhaf kokuyu fark edince itfaiyeye haber verdi. İlk başta, kokunun nereden geldiği belli değildi ve itfaiye, yanan kokunun kaynağını bulmak için bir termal görüntüleme kamerası kullanmak zorunda kaldı.

CİNSEL İLİŞKİ OYUNCAĞI ÇIKTI

Özel kamera sayesinde ısı ve kokunun kaynağının dairedeki bir dolaptan geldiğini tespit edildi. Dolabı açtıklarında aşırı derecede ısınmış ve kısmen erimiş bir cinsel ilişki oyuncağı olduğunu gördüler.

KISA DEVRE OLABİLİR

Oyuncak ahşap bir kutunun üzerindeydi ve şarj cihazına bağlı değildi ama sıcaktı. Yetkililer oyuncağın pilinde kısa devre olduğunu tahmin etse de oyuncağın aşırı ısınmasına neyin sebep olduğu bilinmiyor. Ekipler oyuncağı emniyete alarak müdahaleye son verdiler. Yerel basın, dairede yangın çıkmadığını bildirdi. İtfaiyeyi arayan vatandaşın kimliği ise açıklanmadı.

''BUNU HİÇ YAŞAMAMIŞTIM''

Ancak itfaiye memuru yerel basına "Müdahaleler konusunda çok deneyimim var ama bunu hiç yaşamamıştım." dedi. Genç kadının yangının kaynağının bir seks oyuncağı olduğunu duyunca hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandığını söyleyen yetkili, insanların evden uzaktalar ise şarj cihazını herhangi bir duvar prizinden çıkarmalarını ve cihazlarına yakından bakmalarını tavsiye etti.



