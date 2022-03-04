Cinsel ilişki oyuncağı vajinasında sıkıştı, hastaneye koştu! Sosyal medyadan paylaşınca viral oldu

Orduda subay olduğunu belirten Alas Hawn isimli bir kadın cinsel organına seks oyuncağının sıkıştığını ve o anlarda hayatından endişe duyduğunu sosyal medyadan anlattı. TikTok’ta yayınladığı gönderisinde hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Hawn, “Orduda görev yapıyorum ve neredeyse 1 yıldır evimden uzaktaydım. Sadece biraz eğlenmek istemiştim” ifadelerini kullandı.

“O PİS ŞEYİ ÇÖPE ATTIM”

Oyuncak üzerinde yaklaşık 10 farklı ayar olduğundan söz eden Hawn, en hızlı versiyonu denemek için oyuncağı ayarladığından bahsetti. Oyuncağı cinsel organından çıkartamadığını fark ettiğinde büyük bir panik yaşadığını söyleyen Hawn, “Oyuncağı uzun bir süre kendi başıma çıkartmaya çalıştım. O sırada yere düştüm ancak kalkacak gücüm yoktu, çok halsizdim. Sonra bildiğim tek şey bayılmışım” dedi.

Büyük bir zorlukla hastaneye gidebildiğinden söz eden Hawn, “O pis şeyi çöpe attım. Neredeyse ölüyordum” ifadelerini kullandı.



