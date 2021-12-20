Eski eşi ve onun yeni karısıyla aynı doğumhanede doğum yaptı! Paylaşımı sosyal medyada viral oldu

Hamilelik ve doğum kadınların yaşadığı en stresli dönemlerden biridir. Bu nedenle pe çok kadın doğumdan önce bu durumu daha önce tecrübe eden kişilerle görüşür ve doğum sırasında kendisini en rahat hissettiği ruh halinde olmak ister. Maddy Cifelli isimli bir kadın doğumhanede eski eşi ve onun yeni karısıyla karşılaşma hikayesini anlattı. Sosyal medya paylaşımına Cifelli, “Eski eşiniz ve onun eşiyle anı anda doğum yapmak mı?” notunu ekledi.

“ARAMIZDA EN AZINDAN BİR PERDE VARDI”

Doğum yapmak istediği hastanenin dolu olduğunu öğrenen Maddy Cifelli isimli bir kadın, yüksek riskli hamileliği nedeniyle başka bir hastaneye sevk edildi ve acil bir şekilde doğumhaneye alındı. Cifelli, “Sadece 25 haftalık hamileydim. Yüksek risk altındaydım. Doktorlar ekstra önlem almak istedi. Benim gittiğim hastane doluydu ve beni başka bir yere sevk ettiler.” dedi.

Bebeğinin babası Cody ile birlikte yeni bir hastaneye gittiklerini dile getiren Cifelli, hastane çalışanlarının onları doluluk konusunda uyardıklarını ve başka bir kişiyle aynı odayı paylaşmak zorunda kalacaklarını söylediğini belirtti. Ardından ise odaya Maddy Cifelli’nin eski eşi ve onun yeni karısı girdi.

Göz teması kurduktan sonra hayatındaki en değişik anı yaşadığını ifade eden Cifelli, “Aramızda en azından bir perde vardı. Sanki konuşamayacakmış gibi hissettim. Bu yüzden Cody ve ben fısıldaşmaya başladık, Olayın ironik ve oldukça komik olması nedeniyle sosyal medyada paylaşmak istedim.” diye konuştu.



