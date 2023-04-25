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"Cinsel ilişkimiz yok" demişti! Seren Serengil kendisini aldattığını söylediği Mustafa Rahman Tohma ile barıştı

25.04.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Rahman Tohma tarafından aldatıldığını canlı yayınla ifşa eden ve cinsel ilişki itirafıyla da gündeme gelen Seren Serengil sevgilisiyle barıştı. Geçtiğimiz hafta ayrılan çift birlikte görüntülenince Serengil kameralara konuşmak istemedi.

"Cinsel ilişkimiz yok" demişti! Seren Serengil kendisini aldattığını söylediği Mustafa Rahman Tohma ile barıştı

Aldatıldığını söyleyen Seren Serengil açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Serengil, “Arkadaşımın kocasının mevliti esnasında tanıştığı ortak arkadaşımla işi bu noktaya getirmeleri çok yakışıksız. Mustafa Rahman Tohma’nın beni aldattığı kişi bize yakın sitede oturuyor. Aldatmayı kabul etmiyorum. Bu kadının ismini vermeyeceğim. O kadın evli. O da kendi kocasına hesap vermeli” diyerek şoke etmişti.

Sevgilisiyle cinsel ilişki yaşamadığını da konuşmasında açıklayan Seren Serengil ayrılığa dayanamadı.

Ekran Alıntısı

Mustafa Rahman Tohma ve Seren Serengil Nişantaşı'nda SnobMagazin kameralarına yakalandı.

Şoke eden ayrılık açıklaması! "Cinsel ilişkimiz..." Şoke eden ayrılık açıklaması! "Cinsel ilişkimiz..."

Seren Serengil kameraları görünce gerilip konuşmazken sevgilisi ise "Güzel güzel sıkıntımız yok 4 yıllık güzel bir ilişkimiz var" dedi.

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