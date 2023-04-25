"Cinsel ilişkimiz yok" demişti! Seren Serengil kendisini aldattığını söylediği Mustafa Rahman Tohma ile barıştı

Aldatıldığını söyleyen Seren Serengil açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Serengil, “Arkadaşımın kocasının mevliti esnasında tanıştığı ortak arkadaşımla işi bu noktaya getirmeleri çok yakışıksız. Mustafa Rahman Tohma’nın beni aldattığı kişi bize yakın sitede oturuyor. Aldatmayı kabul etmiyorum. Bu kadının ismini vermeyeceğim. O kadın evli. O da kendi kocasına hesap vermeli” diyerek şoke etmişti.

Sevgilisiyle cinsel ilişki yaşamadığını da konuşmasında açıklayan Seren Serengil ayrılığa dayanamadı.

Mustafa Rahman Tohma ve Seren Serengil Nişantaşı'nda SnobMagazin kameralarına yakalandı.

Seren Serengil kameraları görünce gerilip konuşmazken sevgilisi ise "Güzel güzel sıkıntımız yok 4 yıllık güzel bir ilişkimiz var" dedi.

