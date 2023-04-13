Seren Serengil ve Mustafa Tohma ayrıldı! Cinsel ilişki detayı gözlerden kaçmadı

Mustafa Tohma ile mutlu bir birliktelik sürdüren Seren Serengil aldatıldığını iddia etti. "1.5 aydır birisiyle gizli gizli telefon konuşması yapıyordu. Tavırları da değişmeye başlamıştı. Ama o bunu inkar etti" diyen Seren Serengil konuşmasına ise sevgilisiyle arasında cinsel ilişki olmadığını itiraf ederek başladı.

Serengil, “Arkadaşımın kocasının mevliti esnasında tanıştığı ortak arkadaşımla işi bu noktaya getirmeleri çok yakışıksız. Mustafa Rahman Tohma’nın beni aldattığı kişi bize yakın sitede oturuyor. Aldatmayı kabul etmiyorum. Bu kadının ismini vermeyeceğim. O kadın evli. O da kendi kocasına hesap vermeli” diyerek şoke etti.

Sosyal medya fenomeni Pucca da sosyal medyada açıklamaları paylaşarak konuya dair ilgisini gösterdi.

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI

Seren Serengil geçtiğimiz haftalarda açıklamasında "Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor" demişti.

