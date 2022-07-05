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Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular! Komşusunun yolladığı notla büyük utanç yaşadılar

05.07.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Amber O’Donnell ve erkek arkadaşı cinsel ilişkiye girdikleri sırada pencerenin açık olduğunu fark etmedi. Birkaç saat sonra komşusunun yolladığı notla büyük bir şaşkınlık yaşayan O’Donnell, hayatının en utanç verici anlarını sosyal medya hesabından anlattı.

Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular! Komşusunun yolladığı notla büyük utanç yaşadılar

İngiltere’nin Güney Yorkshire bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Amber O’Donnell ve erkek arkadaşı pencerenin açık olduğunu fark etmeden cinsel ilişkiye girdi. O anlarda komşusu sesten ve görüntüden rahatsız olarak O’Donnell’in evinin önüne el yazısı bir not bıraktı. Komşunun bıraktığı notta, “Günün ortasında seks yapacaksanız, lütfen lanet pencerelerinizi kapatın!” ifadesi yer alıyordu.

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“HERKESTEN UZAK DURMAYA KARAR VERDİM”

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Yatak odasının penceresinin açık olduğunu fark ettiğinde bir terslik olduğunu anlayan ve utandığını dile getiren O’Donnell, “Erkek arakdaşım doğal bir durum olduğunu ve komşularım için bunun bir sorun yaratmayacağını söyledi. Bir seferlik bir hata olduğu için ben de üzerinde durmadım. Dışarı çıktık ve birkaç sonra geldiğimizde ön kapının üzerinde bir not buldum. Komşularımdan birinin gönderdiği bir not olduğunu fark edince inanılmaz utandım” dedi.

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Notu gönderen komşusunu tam olarak bilemediğini anlatan O’Donnell, “Utandım ve en kötüsü hangisi olduğunu bilmiyorum, bu yüzden garip konuşmalardan kaçınmak için tüm komşularımdan sonsuza kadar uzak durmam gerektiğini hissediyorum. Herkesten uzak durmaya karar verdim” diye konuştu.

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