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    4. Cinsel organını büyütme isteği sonunu getirdi! Feci bir şekilde can verdi

    Cinsel organını büyütme isteği sonunu getirdi! Feci bir şekilde can verdi

    03.09.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Cinsel organını büyütmek istedi, feci bir şekilde can verdi! Şoke eden olay İngiliz medyası tarafından manşetlere taşındı. Gündeme oturan o habere göre, adı açıklanmayan kurban 32 yaşındaydı... 46 yaşındaki 'sahte estetik cerrah' Torben K.'nın hastaya silikon madde enjekte ettiği ancak maddenin kan dolaşımına karışarak hastanın ölümüne neden olduğu yazıldı. İşte detaylar...

    İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, Almanya'nın Solingen kentinde 46 yaşındaki Torben K., masum hastaya işlem sırasında silikon madde enjekte etti. Adı açıklanmayan 32 yaşındaki kurban, operasyondan yedi ay sonra hayatını kaybetti. Aynı habere göre silikon madde, kurbanın kan dolaşımına karışarak ölümüne sebep oldu.

    KAN ZEHİRLENMESİ, KARACİĞER VE BÖBREK YETMEZLİĞİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

    Habere göre, kurban tedaviden eve döner dönmez nefes alma sorunları yaşamaya başladı. Daha sonra kan zehirlenmesinin yanı sıra karaciğer ve böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

    Sahte estetik cerrahın hiçbir tıbbi yeterliliğe sahip olmadığı ortaya çıktı. İşlemleri ise Solingen'deki evinde gerçekleştirdiği bildirildi.

    "HASTANIN İSTEDİĞİNİ YAPTIM"

    Hakim karşısına çıkan Torben K., kullanılan silikon maddenin türünü açıklamayı reddetti. Mahkemede sadece hastanın istediğini yaptığını iddia etti. Torben K, ağır bedensel zarar vererek ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunarak beş yıl süreyle hapse mahkum edildi.

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