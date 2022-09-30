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  4. Cinsel organını düzelttirmek için estetik operasyon geçirdi! “Yarım penisle döndüm” diyerek doktorları dava etti

Cinsel organını düzelttirmek için estetik operasyon geçirdi! “Yarım penisle döndüm” diyerek doktorları dava etti

30.09.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yaşayan 57 yaşındaki Zeljku Nosicu isimli bir adama iki yıl önce Peyronie hastalığı teşhisi konuldu. Yaşadığı doku hastalığı nedeniyle cinsel organının üst kısmında bir şişkinlik vardı ve istemsiz bir şekilde eğriliyordu. Genellikle 40 yaşındaki erkeklerde yaygın bir şekilde görülen hastalıktan şikayetçi olan adam estetik operasyonla şekil bozukluğunun giderilmesini istedi. Ancak operasyon hesapladığı gibi gitmedi.

Cinsel organını düzelttirmek için estetik operasyon geçirdi! “Yarım penisle döndüm” diyerek doktorları dava etti

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yaşayan 57 yaşındaki Zeljku Nosicu'ya iki yıl önce cinsel organındaki şişkinlik nedeniyle Peyronie hastalığı teşhisi konuldu. Cerrahi işlemler olmadan yapılan tedavilerden istediği sonucu alamayan Nosicu ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyatın sonrasında yaraları iyileştiğinde Nosicu cinsel organına ilk baktığında şoke oldu. Nosicu ameliyatla penisinden 6-7 cm kaybettiğini söyleyerek doktorlara dava açtı.

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“YARIM PENİSLE GERİ DÖNDÜM”

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Nosicu, sağlık personelinin kendisine prosedürün riskini hiçbir zaman tam olarak açıklamadığını ve ameliyatın doğru yapılmadığını iddia etti. Ameliyatının sonrasında cinsel organının boyutunun kısaldığını ifade eden Nosicu, “Ameliyatın yardımcı olması gerekiyordu ama yarım penisle döndüm” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
penis Hırvatistan cinsel organ
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