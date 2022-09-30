Cinsel organını düzelttirmek için estetik operasyon geçirdi! “Yarım penisle döndüm” diyerek doktorları dava etti

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yaşayan 57 yaşındaki Zeljku Nosicu'ya iki yıl önce cinsel organındaki şişkinlik nedeniyle Peyronie hastalığı teşhisi konuldu. Cerrahi işlemler olmadan yapılan tedavilerden istediği sonucu alamayan Nosicu ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyatın sonrasında yaraları iyileştiğinde Nosicu cinsel organına ilk baktığında şoke oldu. Nosicu ameliyatla penisinden 6-7 cm kaybettiğini söyleyerek doktorlara dava açtı.

“YARIM PENİSLE GERİ DÖNDÜM”

Nosicu, sağlık personelinin kendisine prosedürün riskini hiçbir zaman tam olarak açıklamadığını ve ameliyatın doğru yapılmadığını iddia etti. Ameliyatının sonrasında cinsel organının boyutunun kısaldığını ifade eden Nosicu, “Ameliyatın yardımcı olması gerekiyordu ama yarım penisle döndüm” dedi.



